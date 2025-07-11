مياه غزة: انخفاض إنتاج الآبار بنسبة 70% بسبب منع الاحتلال إدخال الوقود

أفاد مسئول في سلطة المياه بغزة: انخفاض بنحو 70% في إنتاج الآبار جراء منع الاحتلال إدخال الوقود.

وأضاف في تصريحات إخبارية، أنه منذ بدء الاحتلال عملياته في مارس لم يتم توريد أي وقود للآبار في قطاع غزة.

وتابع: اعتمدنا مؤخرا على مخزون السولار لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بالجنوب.

وأضاف: السولار حاليا لن يكفي لأكثر من أسبوع وإذا لم يسمح بدخوله فسنواجه كارثة.

واتهم الاحتلال بمواصلة منع تزويد المحافظة الوسطى بالمياه ويخفض تزويد غزة وخان يونس.

وكانت أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الجمعة، باستشهاد 35 شخصا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة، مخلفا عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين في صفوف المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال، متعمدا استهداف الفلسطينيين أثناء تواجدهم بالقرب من مراكز المساعدات الإنسانية.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة بوقوع 15 شهيدا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقطاع منذ الفجر، بينهم 10 من منتظري المساعدات.

مصدر طبي في غزة: شهيدان بخان يونس ومصابون بحي الصفطاوي

من جهته، أكد جهاز الإسعاف والطوارئ استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة أكثر من 60 فلسطينيا بنيران الاحتلال قرب مركز مساعدات شمال غربي رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مجمع ناصر الطبي بوقوع شهيدين إثر قصف إسرائيلي على منطقة السطر شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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