رئيس مركز قوص يوجه بحل أزمة الانتظار العشوائي وغير المنظم لسيارات النقل أمام مصنع السكر

أجرى فراج الوحش رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، زيارة لمصنع سكر قوص، جنوب محافظة قنا، التقى فيها بالكيميائي حسن جابر محمد عثمان رئيس قطاعات مصنع السكر لبحث مشكلة اصطفاف عربات النقل الثقيل بشكل يعيق حركة السير بطريق قوص جراجوس، رافقه خلال الزيارة عادل حمدان مدير العلاقات العامة والإعلام بالوحدة، وأحمد صابر مدير العلاقات العامة بمصنع السكر.

في بداية اللقاء، أكد رئيس المركز فراج الوحش أهمية مصنع السكر كقلعة صناعية وقيمة استثمارية على أرض مدينة قوص، لافتا إلى دوره ككيان اقتصادي يدعم اقتصاديات الدولة ويسهم في رفع قيمة الإنتاج المحلي من خلال إنتاج سلعة استراتيجية كالسكر والعديد من الصناعات الاخري القائمة علي مشتقاته، فضلا عن دوره في مساندة المؤسسات الحكومية بدائرة المدينة في إطار المسئولية المجتمعية للمصنع.

وفيما يخص مشكلة الانتظار العشوائي وغير المنظم لسيارات النقل الثقيل، اتفقا رئيس المركز ومدير قطاعات المصنع علي السماح لقائدي السيارات بالوقوف على ساحات انتظار الكائنة على الترعة المغطاة أسفل شريط السكة الحديد بجوار موقف جراجوس، وعدم السماح لهم بالوقوف أمام بوابة المصنع مباشرة.

كما أكد رئيس المركز أنه سوف يتم تسيير دوريات بشكل دوري للتأكد من التزام السائقين بالتعليمات المطلوبة.

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