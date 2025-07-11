بعد رفض انتقاله للزمالك، حامد حمدان يدخل في حالة نفسية سيئة

دخل حامد حمدان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجيت في حالة نفسية سيئة، بعد رفض مسئولي بتروجيت رحيله لنادي الزمالك، وكذلك رفضهم للعرض القطري الذي تم تقديمه للاعب خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكد مصدر قريب من اللاعب أن حمدان غاضب بشدة من رفض رحيله عن النادي البترولي، وتمسكهم به، بالرغم من تأكيدهم قبل ذلك للاعب أنه في حالة تلقي عروض كبيرة سيتم الموافقة على رحيله.

ونشر حامد حمدان، رسالة غامضة، بعد ما رفض ناديه بشكل مبدئي انتقاله لصفوف فريق الزمالك.

رسالة غامضة من حامد حمدان

وكتب حامد حمدان رسالة مصحوبة بقلب "أبيض" عبر ستوري انستجرام: “خلقت الأحلام كي تتحقق وليس لتمنع، إرادة الله فوق إرادة البشر، الله غالب”.

وقال مصدر في نادي الزمالك: إن الأبيض دخل في مفاوضات جادة مع بتروجت لضم الفلسطيني حامد حمدان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026.

وأضاف المصدر أن حمدان يتمسك بالانتقال إلى القلعة البيضاء، خاصة بعد إبداء إدارة الزمالك رغبة قوية في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحتى الآن ترفض إدارة بتروجت بيع اللاعب للزمالك وتتمسك باستمراره مع الفريق في الموسم المقبل.

جدير بالذكر ان هناك حالة من الغضب تنتاب لاعبي بتروجيت بعد تأخر النادي في صرف ثلاث دفعات متأخره لهم من الموسم الماضي وكذلك نسبة المشاركة وهو الأمر الذي جعل العديد من لاعبي الفريق يرغبون في الرحيل عن النادي، وكذلك مستحقات اللاعبين الذين تم الاستغناء عنهم من قبل النادي.

أرقام حامد حمدان

خاض حامد حمدان 25 مباراة مع بتروجت في الموسم الماضي بجميع البطولات بواقع 2170 دقيقة.

سجل حامد حمدان هدفين وصنع مثلهما خلال الموسم الماضي، وتلقى 4 بطاقات صفراء.

وتبلغ القيمة التسويقية لحامد حمدان 400 ألف يورو وهو من مواليد 2000 أي يبلغ عمره 25 عاما تقريبا.

ويسعى اللاعب لحسم الصفقة بشكل نهائي في ظل اقتناعه بالمشروع الرياضي في الزمالك ورغبته في خوض تحدٍ جديد بالدوري الممتاز.

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