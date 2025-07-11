الجمعة 11 يوليو 2025
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خارج الحدود

تجمع العشائر بغزة يحمل برنامج الغذاء العالمي مسؤولية سرقة شاحنات المساعدات

المساعدات الانسانيه،
المساعدات الانسانيه، فيتو

وجه التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات بغزة، اليوم الجمعة، الشكر لعدد من العائلات الفلسطينية على أداء واجبها الوطني والأخلاقي، في تأمين شاحنات المساعدات الغذائية والإنساني.

وأكد التجمع بأن المشهد يعكس أصالة الانتماء والمسؤولية الجماعية تجاه الشعب المحاصر والمُجوع.

وأعربت عن أسفها الشديد عن حالات السرقة والاعتداء الذي تعرضت له بعض شاحنات المساعدات خلال مرورها عبر شارع الرشيد، وهو شارع مكتظ بالنازحين والمواطنين الذين يُكابدون الجوع والفاقة منذ شهور، الأمر الذي جعل المساعدات عرضة للاستباحة والفوضى.

وحملت برنامج الغذاء العالمي مسؤولية ما جرى نتيجة إصراره على اعتماد مسارات تمر عبر مناطق مكتظة، رغم التحذيرات المتكررة، ورفض التنسيق الكامل مع الجهات المجتمعية المعنية، ما شكل تماهيًا واضحًا مع اشتراطات الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يزال يراهن على صناعة الفوضى وإضعاف التماسك المجتمعي.

كما جددت دعوتها لضرورة التوزيع الفوري للمساعدات التي دخلت.

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العائلات الفلسطينية تأمين شاحنات المساعدات برنامج الغذاء العالمي فلسطين غزة

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