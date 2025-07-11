الجمعة 11 يوليو 2025
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خارج الحدود

مكونة من 14 رقما، رسالة غامضة من الموساد تثير ضجة واسعة في إيران (صور)

رسالة غامضة من الموساد،
رسالة غامضة من الموساد، فيتو

نشر الموساد الإسرائيلي على حسابه على منصة إكس الناطق باللغة الفارسية، تسببت في ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بإيران.

رسالة غامضة من الموساد الإسرائيلي 

الرسالة الغامضة التي نشرها حساب الموساد على "إكس"، مكونة من سلسلة من أرقام دون تقديم أي تفسير، الأمر الذي تسبب في طرح العديد من التساؤلات حول هذه الرسالة ودلالتها.

رسالة غامضة من الموساد الإسرائيلي، فيتو 
رسالة غامضة من الموساد الإسرائيلي، فيتو 

ونشرت وكالة الاستخبارات الإسرائيلية رسالة غامضة على حسابها الناطق باللغة الفارسية على منصة "إكس"، جاء فيها: "12.102.290.590.652"، حيث حاول العديد من المستخدمين فهم معنى هذه الرسالة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الموساد حسابه على "إكس" بهذه الطريقة. قبل بضعة أسابيع، نشر الموساد التغريدة التالية: "كنا نتوقع هذا، ولكن ليس إلى هذا الحد! مئات من جنود وضباط الحرس الثوري، الذين سئموا من النظام، يتواصلون معنا. نعدكم بالتواصل معكم - يرجى الصبر".

وتُمثل هذه التغريدة نهج جهاز الاستخبارات الإسرائيلي باستخدام الأدوات الرقمية ليس فقط لجمع المعلومات، بل أيضا للتلاعب في معنويات الطرف الآخر.

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الموساد الاسرائيلي إيران للغة الفارسية منصة إكس

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