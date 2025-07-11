حكومة الاحتلال تعتقل صحفيا إسرائيليا اتهم الجيش بارتكاب جرائم إبادة في غزة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة، أن شرطة الاحتلال اعتقلت صحفيا إسرائيليا يدعى يسرائيل فراي، بزعم تحريضه على العنف ودعمه الإرهاب، وأعلنت النيابة العامة فتح تحقيق ضده.

شرطة الاحتلال تعتقل صحفي إسرائيلي

واعتقلت شرطة الاحتلال الصحفي الإسرائيلي على خلفية منشور كتبه على منصة إكس قال فيه: العالم أفضل من دون 5 شبان (جنود قتلوا في كمين بيت حانون الثلاثاء الماضي) شاركوا في واحدة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية".

وادعت شرطة الاحتلال أنها أوقفت فراي "بشبهة التحريض على الإرهاب"، زاعمة أنه وضع منشورا على حسابه في منصة إكس تضمن تعابير “تحرض على جنود الاحتلال الإسرائيلي وتدعو إلى رفض الخدمة العسكرية”.

ووصف فراي اعتقاله بأنه ملاحقة سياسية، وطالب بإنهاء الحرب على غزة، معتبرا أن "الفلسطيني الذي يستهدف جنديا إسرائيليا أو مستوطنا في مناطق الفصل العنصري ليس مخربا، إنه بطل يقاتل مَن يضطهده من أجل العدالة والتحرير والحرية".

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