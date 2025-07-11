الجمعة 11 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رياح مثيرة للرمال والأتربة، تحذير لسكان هذه المناطق غدا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
ads

حذرت هيئة الارصاد الجوية من نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق "حلايب، شلاتين".

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا في القاهرة والمحافظات

القاهرة تصل لـ 40 درجة مئوية، تحذيرات من طقس الإثنين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا السبت، ويسود طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة  الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


ويكون هناك ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تترواح من 2:4  درجات مئوية.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة المحسوسة: 33

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة المحسوسة: 41

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 39

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة المحسوسة: 43


وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمى ولذى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس،كما  يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة.


وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك العديد من العوامل التى تؤثر فى الطقس من أجل التنبؤ به وهى الضغط الجوى ودرجة الحرارة وسرعة الرياح واتجاه الرياح والرطوبة والغيوم وهطول الأمطار.

وقالت الأرصاد الجوية: إن الضغط الجوى يؤثر فى حركة الرياح وتؤثر درجة الحرارة فى الرطوبة والطقس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس غدا حالة الطقس

مواد متعلقة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا في القاهرة والمحافظات

الأرصاد تحذر من سرعة الرياح على هذه الشواطئ

القاهرة تتنفس الصعداء والصعيد يسجل 44، درجات الحرارة اليوم الجمعة فى مصر

حالة الطقس اليوم الجمعة، انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع الرطوبة

الأكثر قراءة

مودرن سبورت يتهم جنش بالإخلال بالأمانة المهنية داخل الملعب

من أجل الترند، إسلام الشاطر يشن هجوما على “زيزو” ويطالب الأهلي بمعاقبته

أول رد فعل من مصطفى محمد على أنباء انتقاله إلى الأهلي

بعد رفض انتقاله للزمالك، حامد حمدان يدخل في حالة نفسية سيئة

بعد الموافقة على طلبات الأهلي، عبد القادر يقترب من الانتقال للحزم السعودي

رياح مثيرة للرمال والأتربة، تحذير لسكان هذه المناطق غدا

تاريخ مواجهات تشيلسي ضد باريس سان جيرمان قبل نهائي مونديال الأندية (إنفوجراف)

سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة , عيار 21 وصل لهذا الرقم

خدمات

المزيد

كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقًا للقانون

ما هي بطاقة الإيداع للشركات في بنك مصر؟

موقف القانون من تشجيع الأطفال على التدخين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات تشيلسي ضد باريس سان جيرمان قبل نهائي مونديال الأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تعليق صور المتوفى للدعاء له؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية قراءة سورة غافر في المنام وعلاقتها بالنجاة من الكرب الشديد

هل حديث «شاوروهن وخالفوهن» صحيح؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية