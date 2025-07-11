أسعار ومواصفات سيارات سيتروين C5 موديل 2026

طرحت سيتروين سيارتها ستروين C5 إير كروس موديل 2026، داخل السوق المصري، بأسعار تقترب من 2 مليون جنيه.ومن المقرر توفيرها داخل المعارض بداية من غدًا السبت 12 يوليو.

أسعار سيتروين C5 موديل 2026

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية سيتروين كافة الموزعين والتجار بأسعار سيارات ستروين داخل السوق المصري.

ونرصد أسعار ومواصفات السيارة كالتالي:

يصل سعر الفئة الأولى نحو مليون و720 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة الثانية نحو مليون و850 الف جنيه.

- وسائد هوائية

- فرامل مانعة للانغلاق ABS

- توزيع إلكتروني للفرامل EBD

- فرامل يد إلكترونية EPB

- مساعد الفرامل الفجائية BA

- برنامج ثبات إلكتروني ESP

- أنظمة مساعدة عند صعود المرتفعات – مثبت ومحدد سرعة

- مساعد الحارة المرورية

- انظمة المساعدة على التلال HA

- خاصية مراقبة النقاط العمياء

- حساسات ركن أمامية وخلفية

- كاميرا خلفية

- أنظمة مراقبة الإطارات

- مرآة داخلية ذاتية التعتيم

- فرش جلد Nappa/Leather

- امكانية تعديل وضعية المقاعد الأمامية مع تزويدها بخاصية التسخين والتدليك

- قفل مركزي

- مساند رأس للمقاعد الخلفية

- تكيف هواء ثنائي المناطق مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية

- شاشة عدادات 12.3 بوصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.