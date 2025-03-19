الأربعاء 19 مارس 2025
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اقتصاد

المصرف المركزي الإماراتي يبقي على سعر الفائدة عند 4.40%

المركزى الإماراتي
المركزى الإماراتي

قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الإبقاء على الفائدة "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 4.40%.

كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

سعر الأساس على أرصدة الاحتياطى
ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الموقف العام للسياسة النقدية، كما يوفر حدًا أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.

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