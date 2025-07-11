الجمعة 11 يوليو 2025
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أخبار مصر

ننشر الكشوف المبدئية للمرشحين لعضوية "الشيوخ" ورموزهم الانتخابية

القاضي حازم بدوي
القاضي حازم بدوي
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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي عن الكشوف المبدئية لأسماء المترشحين لعضوية مجلس الشيوخ  2025 ورموزهم، وذلك وفقًا للجدول الزمني المقرر قانونًا.

 

وأكدت الهيئة التزامها الكامل بالشفافية والنزاهة خلال جميع مراحل العملية الانتخابية، وحرصها على تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين في الترشح.

 

وللاطلاع على الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وكافة تفاصيل العملية الانتخابية، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة: www.elections.eg

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