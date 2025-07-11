تنسيق الجامعات 2025، أماكن أداء اختبارات القدرات 2025

تنسيق الجامعات 2025، أتاح موقع تنسيق الجامعات أمام طلاب الثانوية العامة تسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات

كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).

كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – دمياط – بنها - بني سويف – طنطا - دمنهور).

كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

كليات علوم الرياضة.

وتستعرض بوابة فيتو في هذا التقرير أماكن أداء اختبارات القدرات 2025.

أماكن أداء اختبارات القدرات 2025

أولًا: اختبارات كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).

(أ): (شعبة الفنون) وتؤدي الاختبارات كالأتي:-

أماكن أداء اختبارات القدرات فنون جميلة شعبة فنون

(ب):اختبارات كليات الفنون الجميلة (شعبة العمارة) وتؤدي الاختبارات كالآتي:-

أماكن أداء اختبارات القدرات فنون جميلة شعبة عمارة

ثانيًا: اختبارات كليات الفنون التطبيقية وتؤدي الاختبارات كالآتي:-

أماكن أداء اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية

ثالثًا: اختبارات كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان:

وتؤدى الاختبارات بمقر الكلية بالزمالك بالقاهرة لطلاب جميع المحافظات.

رابعًا: اختبارات كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان:

أماكن أداء اختبارات كلية التربية الفنية حلوان

خامسًا: اختبارات كلية التربية الفنية جامعة المنيا:

يؤدي طلاب محافظات بني سويف – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر – الأقصر – أسوان الاختبارات بكلية التربية الفنية بالمنيا.

سادسًا:اختبارات كليات علوم الرياضة وتؤدى الاختبارات كالآتي:

القاهرة – الجيزة (بنين)- كلية علوم الرياضة للبنين بالهرم

القاهرة – الجيزة (بنات) -كلية علوم الرياضة للبنات بالجزيرة

القليوبية (بنين- بنات)- كلية علوم الرياضة ببنها

الإسكندرية – البحيرة عدا مناطق: (كوم حمادة – وادي النطرون – مديرية التحرير) "بنين" كلية علوم الرياضة للبنين بأبي قير

الإسكندرية - مطروح – البحيرة عدا مناطق: (كوم حمادة– وادي النطرون – مديرية التحرير)"بنات" كلية علوم الرياضة للبنات بفلمنج

مطروح (بنين) - كلية علوم الرياضة للبنين بمطروح

المنيا (بنين – بنات) - كلية علوم الرياضة بالمنيا

أسيوط (بنين – بنات) - كلية علوم الرياضة بأسيوط

الوادي الجديد(بنين – بنات)- كلية علوم الرياضة بالوادي الجديد

قنا - البحر الأحمر – الأقصر(بنين – بنات) - كلية علوم الرياضة بقنا

سوهاج (بنين – بنات) - كلية علوم الرياضة بسوهاج

أسوان (بنين – بنات) - كلية علوم الرياضة بأسوان

الغربية(بنين - بنات) - كلية علوم الرياضة طنطا

أماكن أداء اختبارات علوم الرياضة ببعض المحافظات

مدينة السادات بالإضافة إلى مناطق: كوم حمادة – وادي النطرون – مديرية التحرير- أشمون – منوف – الشهداء(بنين – بنات) كلية علوم الرياضة بمدينة السادات

المنوفية ماعدا مدينة السادات(بنين – بنات) كلية علوم الرياضة بشبين الكوم

الشرقية بما فيها مركز الصالحية الجديدة(بنين – بنات) كلية علوم الرياضة بالزقازيق

دمياط (بنين– بنات) كلية علوم الرياضة بدمياط

بورسعيد بالإضافة إلى مركزي (المطرية – المنزلة) التابعين لمحافظة الدقهلية (بنين– بنات) كلية علوم الرياضة ببورسعيد

الإسماعيلية بالإضافة إلى مركز(الصالحية الجديدة) التابعة لمحافظة الشرقية (بنين– بنات) كلية علوم الرياضة بالإسماعيلية

السويس – جنوب سيناء(بنين– بنات) كلية علوم الرياضة بالسويس

كفر الشيخ(بنين– بنات) كلية علوم الرياضة بكفر الشيخ

بني سويف( بنين – بنات ) كلية علوم الرياضة ببني سويف

الفيوم(بنين– بنات) كلية علوم الرياضة بالفيوم

الدقهلية بما فيها مركزي "المطرية – المنزلة" (بنين - بنات) كلية علوم الرياضة بالمنصورة

شمال سيناء(بنين– بنات) كلية علوم الرياضة بالعريش

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