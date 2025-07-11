ريال مدريد يجدد عقد الجوهرة رويز

نجح نادي ريال مدريد الإسباني، في تجديد عقد جوهرة النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لعام 2025 وقفل انطلاق الموسم الكروي الجديد حتى صيف 2028.

ريال مدريد يجدد عقد اللاعب ألبرتو رويز

قالت صحيفة آس الإسبانية، إن اللاعب ألبرتو رويز الذي يرتدي القميص رقم 10 مع فريق شباب ريال مدريد والذي يلعب في مركز صانع الألعاب يتمتع بشخصية تفوق عمره حيث يعد من مواليد 9 فبراير 2011.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن الأهم من ذلك، هو بعيد تمامًا عن الأضواء ولا يمتلك أي حساب عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويطير في الملعب، لكن عقله يبقى ثابتًا.

وأكملت، أن اللاعب وقع عقدًا جديدًا في فالديبيباس حتى عام 2028، لثلاثة مواسم إضافية وهذا يأتي كتأكيد على الثقة المتبادلة بين الطرفين لمواصلة تطوير خطواته بهدوء.

وأردفت، أنه لضمان المستقبل العقد يمتد حتى سن الشباب، والتركيز فقط على الحاضر وهو أفضل نهج لصقل موهبة ظهرت بقوة كذلك في الاتحاد الإسباني لكرة القدم حيث يمثل المنتخب ويواصل موسمه بعد الآخر، ومراوغاته وأهدافه.

ويراهن النادي الملكي على لاعبي أكاديمية لا فابريكا، من أجل تعزيز الفريق الأول خلال السنوات المقبلة لمواصلة المنافسة على البطولات المحلية والقارية الكبرى.

ويريد الريال بقيادة المدرب الجديد تشابي ألونسو، العودة بقوة هذا الموسم بعد تراجع نتائج الفريق الموسم الماضي مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي حيث فشل في تحقيق أي لقب محلي كما ودع دوري أبطال أوروبا من دور ربع النهائي.

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