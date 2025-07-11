الجمعة 11 يوليو 2025
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رياضة

مدافع ليفربول يقترب من ريال مدريد

كوناتي
كوناتي

كشفت بعض التقارير الصحفية في الساعات الماضية، عن رغبة نادي ريال مدريد في التعاقد مع مدافع جديد في فترة الانتقالات الصيفية بعد الظهور في بطولة كأس العالم للأندية.

وبحسب ما كشفته صحيفة “ماركا“، فإن الدولي الفرنسي إبراهيما كوناتي عاد إلى قائمة المرشحين للانضمام إلى ريال مدريد، بعد أن رفض تجديد عقده مع ليفربول.

اللاعب الذي يتبقى عام واحد في عقده، قد يُطرح للبيع خلال الصيف الحالي، في حال قرر “الريدز” تجنب سيناريو رحيله المجاني كما حدث مع ألكسندر أرنولد.

ولم ينجح الفريق الملكي في اختبار قوة خطه الخلفي خلال منافسات كأس العالم للأندية، إذ كانت البطولة بمثابة فرصة حقيقية لتقييم مركزٍ أثار الكثير من القلق في الشهور الأخيرة داخل أروقة النادي، خصوصًا في ظل الغيابات والتذبذب في أداء بعض الأسماء الأساسية.

ورغم أن الشاب الإسباني هويسن أظهر إشارات واعدة تؤهله ليكون أحد الحلول الدفاعية المستقبلية للفريق، إلا أن الأداء الهزيل لكل من ماركو أسينسيو وأنطونيو روديجر، إلى جانب استمرار غياب دافيد ألابا بداعي الإصابة، أعاد فتح ملف التدعيم الدفاعي داخل أروقة “فالديبيباس”.

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ريال مدريد ابراهيما كوناتي الدوري الإسباني

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