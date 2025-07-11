الجمعة 11 يوليو 2025
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رياضة

منتخب الشباب يحدد موعد مباراته الودية الأولى مع الكويت

أسامة نبيه
أسامة نبيه

حدد الجهاز الفني لـمنتخب مصر للشباب السادسة مساء الخميس 17 يوليو الجاري موعدا للمباراة الودية الأولى مع الكويت على أن تقام بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.

وأرسل منتخب مصر للشباب مواليد 2005 استدعاءات لأكثر من 35 لاعبا لمتابعتهم واختيار الأفضل من بينهم ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم تشيلى 2025، المقررة  في الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر، وأسفرت القرعة التي أقيمت في وقت سابق عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم تشيلي "المستضيف"، نيوزيلندا واليابان.

ويستعد منتخب مصر للشباب لخوض وديتين أمام الكويت يومي 17 و20 يوليو الجاري، وقرر أسامة نبيه، المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 عاما، إقامة تدريبات الفريق خلال المعسكر الحالي فى السابعة والنصف صباحا بشكل يومي بمركز المنتخبات الوطنية بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

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منتخب الشباب أسامة نبيه أخبار منتخب الشباب مواليد 2005

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