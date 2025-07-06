الأحد 06 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الجيش التركي يعلن مقتل 5 من جنوده بغاز الميثان في أحد الكهوف بالعراق

الجيش التركي، فيتو
الجيش التركي، فيتو

أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان لها اليوم الأحد، عن مقتل 5 جنود تسمما بغاز الميثان في أحد الكهوف شمال العراق.

 

التسمم بغاز الميثان في أحد الكهوف شمال العراق

وجاء في البيان: "مقتل 5 جنود تسمّما بغاز الميثان من بين 19 جنديا أصيبوا بالتسمم بالغاز خلال عمليات بحث وتنقيب روتينية، في أحد الكهوف الكبيرة، التي كان حزب العمال الكردستاني يستخدمها كمستوصف طبي لعلاج جرحاه، شمال العراق".

وقال فخر الدين ألتون، رئيس قسم الإعلام والاتصال في الرئاسة التركية: "النتائج الأولية للفحوصات، أظهرت أن الحادث وقع بسبب غاز الميثان المتسرب بشكل طبيعي في الكهف".

 

 معاقل حزب العمال الكردستاني

وتابع: "لقد خلف هذا الحادث المأساوي، ألما عميقا في قلوب أمتنا".

وختم قائلا: "في هذه المرحلة، نناشد مواطنينا بشدة، ألا يثقوا إلا بالتصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية، وأن يتوخوا الحذر من التضليل الإعلامي".

يذكر أن تركيا أطلقت،  في أبريل 2022، عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل حزب العمال الكردستاني في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمال العراق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العراق وزارة الدفاع التركية غاز الميثان شمال العراق

مواد متعلقة

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يعلق على الفوضى والتوترات داخل الجيش

تراجع التضخم في تركيا إلى 35.1% خلال يونيو

الجيش التركي يعترض طائرات إسرائيلية اخترقت الأجواء أثناء مهاجمة إيران

الجيش التركي يقصف سد تشرين في سوريا

الأكثر قراءة

قبل انهياره، إزالة عقار مائل بشارع مصر حلوان الزراعي (صور)

الداخلية تكشف ملابسات التعدي على مراقبة بلجنة ثانوية عامة بالقاهرة

التشكيل الكامل للجهاز الفني للزمالك تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا

رغم تواجده بجهاز الزمالك الجديد، عبد الناصر محمد مستمر كمدير رياضي لإنبي.. وهذا راتبه

خناقة متسولين، الأمن يكشف ملابسات فيديو الاعتداء على فتاة بالطريق الدائري بالجيزة

نجم الزمالك السابق: أتحفظ على الإساءة لـ الأهلي في ڤيديو تقديم فيريرا

مستشار رئيس النواب يكشف مصير الثانوية العامة وموقف البكالوريا

الصفحة الرسمية لمونديال الأندية تحتفي بـ شيكابالا بعد إعلان اعتزاله

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة في السوق اليوم الاحد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد

أسعار المانجو اليوم الأحد 6 يوليو 2025 في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1178 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز للإنسان أن يوصي بكل ماله لشخص واحد؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم الخلوة بين الرجل وطليقته أثناء فترة العدة؟ الإفتاء تجيب

صلاة الغفلة، ما حكمها ووقتها وعدد ركعاتها؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads