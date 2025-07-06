الجيش التركي يعلن مقتل 5 من جنوده بغاز الميثان في أحد الكهوف بالعراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان لها اليوم الأحد، عن مقتل 5 جنود تسمما بغاز الميثان في أحد الكهوف شمال العراق.

التسمم بغاز الميثان في أحد الكهوف شمال العراق

وجاء في البيان: "مقتل 5 جنود تسمّما بغاز الميثان من بين 19 جنديا أصيبوا بالتسمم بالغاز خلال عمليات بحث وتنقيب روتينية، في أحد الكهوف الكبيرة، التي كان حزب العمال الكردستاني يستخدمها كمستوصف طبي لعلاج جرحاه، شمال العراق".

وقال فخر الدين ألتون، رئيس قسم الإعلام والاتصال في الرئاسة التركية: "النتائج الأولية للفحوصات، أظهرت أن الحادث وقع بسبب غاز الميثان المتسرب بشكل طبيعي في الكهف".

معاقل حزب العمال الكردستاني

وتابع: "لقد خلف هذا الحادث المأساوي، ألما عميقا في قلوب أمتنا".

وختم قائلا: "في هذه المرحلة، نناشد مواطنينا بشدة، ألا يثقوا إلا بالتصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية، وأن يتوخوا الحذر من التضليل الإعلامي".

يذكر أن تركيا أطلقت، في أبريل 2022، عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل حزب العمال الكردستاني في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمال العراق.

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