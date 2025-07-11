الجمعة 11 يوليو 2025
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اقتصاد

6 قطاعات تتصدر قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية في البورصة بنهاية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تصدرت 6 قطاعات قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول(بدون الصفقات) بنهاية الأسبوع.

وجاءت القطاعات المتصدرة كالتالي: 

خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 1.03 مليار جنيه. 

العقارات بقيمة تداول بلغت 632 مليون جنيه. 

أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 577 مليون جنيه. 

اتصالات واعلام وتكنولوجيا المعلومات بقيمة تداول بلغت 321 مليون جنيه. 

موارد اساسية بقيمة تداول بلغت 292 مليون جنيه.

مقاولات وإنشاءات هندسية بقيمة تداول بلغت 240 مليون جنيه. 

تعاملات نهاية الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات جلسة  الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.365 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 33324 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 41469 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 14968 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 10131 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 13703 نقاط، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 3492 نقطة.

البورصة المصرية جديدة،فيتو 
البورصة المصرية جديدة، فيتو 

تداولات جلسة الأربعاء 

وكانت معظم مؤشرات البورصة المصرية ارتفعت بختام تعاملاتها الأربعاء الماضي، بعد عودة التداولات لطبيعتها عقب حادث حريق سنترال رمسيس، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.355 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 33152 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 41293 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 14893 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 10090 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 13654 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3483 نقطة.

تعليق التداول بالبورصة 

وأعلنت  البورصة المصرية أنها قررت تعليق التداول بالبورصة، الثلاثاء الماضي الموافق ٨ يوليو ٢٠٢٥ بسبب تأثر الخدمات بحريق سنترال رمسيس الذي اندلع أول أمس، قائلة: "يأتي ذلك في ضوء المستجدات الأخيرة، وعلى الرغم من المحاولات المستمرة والجهود الكبيرة من كافة الأطراف لتهيئة بيئة  مناسبة للتداول، وأن تتمكن شركات السمسرة أن تتواصل بالكفاءة المطلوبة مع كافة أطراف منظومة التداول وحرصًا من البورصة المصرية على مصالح كافة الأطراف وعلى تكافؤ الفرص بين المتعاملين".

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