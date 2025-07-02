وسام، أزمة مكتومة في الأهلي.. المدير الرياضي وعده ببحث العروض الخارجية.. والإدارة تعلن تمسكها ببقاء النجم الفلسطيني.. اللاعب يسافر للدنمارك ويرفض العودة لمصر.. الوصل يقدم عرضا خياليا يعمِّق المشكلة

انتابت حالة من الغضب وسام أبوعلي نجم النادي الأهلي، تجاه مسئولي القلعة الحمراء بعد تصريحات محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، بالتمسك باللاعب رغم العروض المغرية والرسمية التي وصلت المارد الأحمر بشأن التعاقد مع اللاعب الفلسطيني.

وسافر أبوعلي إلى الدنمارك لاستكمال باقي إجازته السنوية، وذلك بعد انتهاء إجازته في أمريكا إلا أنه فضل عدم العودة إلى مصر حاليا.

فيما أكد مصدر مسئول أن هناك حالة من الغضب انتابت النجم الفلسطيني وسام أبوعلي، بسبب بيان النادي الأهلي بالتمسك ببقاء اللاعب.

الفلسطيني يرغب في الرحيل

وسام أبوعلي يرغب في الرحيل عن صفوف النادي الأهلي بسبب امتلاكه عرضًا من فريق نيويورك ريد بول الأمريكي، من شهر أبريل الماضي.

وأضاف المصدر أن وسام أبوعلي أبلغ النادي الأهلي بشأن امتلاكه عدة عروض، وعقد جلسة مع محمد يوسف، المدير الرياضي، خلال كأس العالم للأندية، فوعده يوسف ببحث العروض، وطمأنه إلى أنه ليست هناك أي مشكلة.

وتابع أن وسام أبوعلي فوجئ ببيان النادي الأهلي الذي صدر أمس الأول الإثنين، لأنه كان بغير علمه، ومخالفا لما حدث خلال جلسته مع محمد يوسف.

كما أوضح أن وسام أبوعلي يمتلك 6 عروض، لذلك غضب بشدة بسبب ما حدث من النادي الأهلي.

وشدد على أن ما أغضب وسام أبوعلي هو انتشار خبر رفضه تعديل راتبه مع النادي الأهلي.

واختتم أن العرض الذي وصل للاعب هو 7 ملايين دولار، أي 5 أضعاف راتبه مع النادي الأهلي (مليون و100 ألف دولار).

بيان النادي الأهلي

أعلن النادي الأهلي تمسكه ببقاء الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق، في ظل وصول العديد من العروض للتعاقد معه، خاصة بعد تألقه في كأس العالم للأندية.

وكتب الأهلي في بيان رسمي: «تلقى الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق، العديد من العروض خلال الأيام الماضية، وبعد الاجتماع الثلاثي الذي جمع محمود الخطيب رئيس النادي، والمدير الرياضي، وخوسيه ريبييرو المدير الفني، تقرر عدم التفريط في وسام أبو علي وفقًا للرؤية الفنية وحاجة الفريق إلى جهوده خلال المرحلة القادمة».

وقدم وسام أبو علي أداءً مميزًا خلال الفترة الماضية، خاصة في كأس العالم للأندية، حيث سجل ثلاثية أمام بورتو البرتغالي، في ختام دور المجموعات، مما جذب إلى العديد من العروض الأجنبية والخليجية.

أرقام وسام أبوعلي في كأس العالم للأندية

مهاجم الأهلي لفت الانتباه خلال منافسات دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025، والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن يخرج الفريق الأحمر من هذا الدور، بعد احتلاله المركز الرابع برصيد نقطتين من تعادلين.

ونجح أبو علي في تسجيل 3 أهداف "هاتريك" في شباك بورتو البرتغالي، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 4-4، ضمن الجولة الأخيرة من مجموعات كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، ليعادل رقم الأسطورة البرازيلية الراحل بيليه، بتسجيله “هاتريك” مع فريقه سانتوس أمام بنفيكا في نهائي كأس الإنتركونتيننتال عام 1962.

عرض خيالي من الدوري الإماراتي

فيما كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، عن وصول عرض رسمي للنادي الأهلي من أحد الفرق في الدوري الإماراتي للحصول على خدمات نجم المارد الأحمر الفلسطيني وسام أبو علي.

وقال عبدالجواد خلال حديثه في برنامجه المذاع على فضائية أون سبورت: هناك نادٍ إماراتي قدم عرض للنادي الأهلي للحصول على خدمات نجم الفريق وسام أبو علي، وهذا النادي هو الوصل، والعرض يقدر بـ6.5 مليون دولار، دي بداية كلام مع 500 ألف دولار “بونص”.

وأضاف: العرض تضمن أيضًا أن هناك بعض الامتيازات والحوافز سيحصل عليها النادي الأهلي حال بلوغ بعض الأرقام على مستوى الأداء الفردي لـ وسام أبو علي.

وتابع: عرض الوصل الإماراتي هو العرض الوحيد الذي وصل لـ وسام أبو علي بشكل رسمي، هناك عروض أخرى شفاهية، ولكن الأهلي لن يفرط في وسام أبو علي بأقل من 8 ملايين دولار.

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