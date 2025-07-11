حالة المرور اليوم، استقرار وسيولة في حركة السيارات بالقاهرة والجيزة

شهدت محافظتا القاهرة والجيزة صباح اليوم الجمعة حالة من السيولة المرورية النسبية بمعظم المحاور والطرق الرئيسية، بالتزامن مع انخفاض الكثافات المرورية المعتادة في عطلات نهاية الأسبوع.

وأكدت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، أنه لا توجد أي حوادث جسيمة مؤثرة على حركة السير حتى الآن، مشيرة إلى أن الخدمات المرورية منتشرة بشكل طبيعي لمتابعة الحالة الميدانية والتعامل مع أي طوارئ.

حالة المرور اليوم الجمعة 11 يوليو 2025

أبرز المحاور التي تشهد سيولة مرورية: كوبري 6 أكتوبر ومحور 26 يوليو في الاتجاهين ,كورنيش النيل في مناطق المعادي ومصر القديمة ,طريق الأوتوستراد والدائري من المنيب حتى التجمع ,محور صلاح سالم وميدان رمسيس وعبد المنعم رياض.

في المقابل، لوحظت مرونة مرورية أعلى كوبري الجلاء باتجاه وسط البلد، وأخرى محدودة في محيط جامعة القاهرة.

ودعت الإدارة العامة للمرور المواطنين إلى اتباع تعليمات رجال المرور، وتجنّب الوقوف العشوائي، لضمان انسيابية الحركة، خاصة في مناطق الأسواق والمرافق الحيوية.

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