الجمعة 11 يوليو 2025
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أخبار مصر

تعديلات على تشغيل بعض القطارات غدا، تعرف عليها

قطار
قطار

أعلنت هيئة السكك الحديدية تعديل تركيب بعض القطارات على خط ( الإسكندرية / القاهرة / المنيا ) وذلك اعتبارًا من غد السبت الموافق 12 / 7 / 2025، وذلك في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفي ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وتنفيذًا لتعليمات المهندس محمد عامر رئيس الهيئة.

وجاءت التعديلات كالتالي:

-تعديل تركيب قطار ٩٣٦ طنطا / المنيا ليتكون من ( ۹ عربات VIP ) وبنفس جدوله الحالي.

-تعديل تركيب قطار ۹۳۷ المنيا / القاهرة ليتكون من ( ٩ عربات VIP ) وبنفس جدوله الحالي.

-تعديل تركيب قطار ۹۱۰ الإسكندرية / القاهرة ليتكون من ( ١٠ عربات ثانية فاخرة + عربة بوفيه ثانية مكيفة إسبانى) وبنفس جدوله الحالي.

وأكدت الهيئة أنها تسعى دائما للعمل على راحة جمهور الركاب، ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفي ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة.

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