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حوادث

حبس عامل سرق مبالغ مالية من شقة أجنبي بالمعادي

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت نيابة المعادي الجزئية حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بسرقة مبالغ مالية ومتعلقات شخصية من داخل شقة أجنبي في منطقة المعادي.

سرقة مبالغ مالية من داخل شقة أجنبي بالمعادي 

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة المعادي يفيد بضبط (عامل "له معلومات جنائية") لقيامه بارتكاب واقعة سرقة (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - جهازى "لاب توب – ألعاب إلكترونية" – بعض المتعلقات الشخصية) من داخل مسكن أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" كائن بدائرة القسم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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النيابة العامة نيابة المعادي المعادى مديرية أمن القاهرة قسم شرطة المعادي

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