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رياضة

استقبال أسطوري، جماهير بوكا جونيورز ترحب بعودة باريديس (فيديو)

باريديس
باريديس

تزين ملعب لا بومبونيرا معقل بوكا جونيورز، لاستقبال أسطورة النادي لياندرو باريديس، الذي عاد من جديد إلى حيث بدأ، ليحقق أمنية تمناها قبل نهاية مسيرته في الملاعب.

 


بوكا جونيورز أعلن فجر اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، عودة لياندرو باريديس إلى صفوف الفريق بعد رحلة أوروبية استمرت 10 سنوات.

 


استقبال يليق بالأساطير

ملعب  لا بومبونيرا شهد احتشاد ما لا يقل عن 50 ألف مشجعًا، في استقبال يليق بالأساطير، للاحتفاء بعودة لياندرو باريديس إلى بيته مرة أخرى.

لياندرو باريديس حضر وسط أجواء مفعمة بالنوستالجيا والانتماء إلى ناديه الأم، رفقة أسرته، التي وثقت معه واحدة من اللحظات التي لن ينساها في حياته.

  لياندرو باريديس  عاد من جديد، إلى بوكا جونيورز، الذي شارك بقميصه للمرة الأولى قبل 15 عامًا، في 2010 عندما كان بعمر الـ16، حيث وطئت قدميه لا بومبونيرا للمرة الأولى، والآن يعود ليجعل الوداع على طريقته الخاصة.
 

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