الجمعة 11 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية إلى 5.8 مليون طن

الصادرات الزراعية
الصادرات الزراعية
ads

كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ارتفاع ملحوظ في الصادرات الزراعية المصرية، حيث تجاوزت حتى الآن 5.8 مليون طن، مع مواصلة محاصيل الموالح والبطاطس تصدر قائمة الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج.

ويأتي ذلك وفقًا لتقرير مفصل تلقاه وزير الزراعة من الدكتور أحمد عصام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، استنادًا إلى إحصائيات وبيانات المتابعة للإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول تقدم الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق العالمية. 

وأشار التقرير إلى أن إجمالي ما تم تصديره حتى الآن من محاصيل الموالح قد تجاوز 1.9 مليون طن، ليواصل بذلك تصدره قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية، يليه في المرتبة الثانية محصول البطاطس حيث بلغ إجمالي ما تم تصديره منه حوالي 1.3 مليون طن، الأمر الذي يؤكد تفوقهما كمحاصيل تصديرية هامة، تقبل عليها مختلف دول العالم نظرًا لجودتهما العالمية.

ووفقًا للإحصائيات أيضًا، بلغت صادرات مصر من محصول البصل الطازج حوالي 209 ألف طن، والفاصوليا الطازجة والجافة حوالي 160 ألف طن، ثم محصول العنب حيث بلغ إجمالي ما تم تصديره منه حتى الآن حوالي 120 ألف طن، محتلًا المركز الخامس بالنسبة للصادرات الزراعية المصرية، يليه في المركز السادس محصول البطاطا والتي بلغت كميتها المصدرة حتى الآن حوالي 115 ألف طن.

فيما شملت أيضًا قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية على الترتيب: الثوم الطازج، الفراولة الطازجة، الطماطم الطازجة، الجوافة، المانجو ثم الرمان.

وفي سياق متصل، أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذه الأرقام الإيجابية في الصادرات الزراعية هي شهادة على مرونة وقوة القطاع الزراعي المصري وقدرته على المنافسة عالميًا، كما تعكس جهودًا كبيرة بُذلت على جميع المستويات لضمان وصول منتجاتنا بأعلى جودة للأسواق العالمية، مما يعزز مكانة مصر كمركز زراعي إقليمي ودولي، مشيرًا إلى التزام وزارة الزراعة بمواصلة العمل لزيادة الإنتاجية الزراعية، وتحسين جودة المحاصيل، وتوسيع قاعدة الأسواق التصديرية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمزارعين المصريين.

وأضاف أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تقديم الدعم اللازم للمصدرين وتذليل العقبات أمامهم لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، الأمر الذي يؤكد الدور المحوري لقطاع الزراعة في الاقتصاد المصري، ودعم الخطط التنموية الشاملة للدولة المصرية.

وأكد فاروق أن منظومة الصادرات الزراعية المصرية والطفرات التي تحققها تأتي نتيجة للعديد من جهود التعاون المشترك، على رأسها المزارع والمنتج والمصدر، وحرصهم على إنتاج محصول ذي جودة عالية، واتباع الممارسات الزراعية الجيدة، فضلًا عن المتابعة المستمرة من المهندسين والباحثين الزراعيين، ذلك بالإضافة إلى جهود رجال الحجر الزراعي المصري، والمعامل المركزية المرجعية بالوزارة، والعلاقات الزراعية الخارجية، لفتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية في الخارج، فضلًا عن المتابعة المستمرة والدائمة للشحنات والمحاصيل بداية من المزرعة وحتى وصولها إلى السوق الخارجي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ارتفاع الصادرات الزراعة واستصلاح الاراضي الصادرات الزراعية الصادرات الزراعية المصرية القطاع الزراعي المصري زراعة واستصلاح الأراضي

مواد متعلقة

وزير الزراعة يكلف سعد موسى بالعمل وكيلا لمركز البحوث الزراعية

علاء فاروق: صندوق التكافل ركيزة أساسية لدعم صغار المزارعين

الري: استيراد محاصيل زراعية بما يقابل 33.5 مليار متر مكعب سنويا من المياه

لرفع الكفاءة وزيادة الإنتاج، تغييرات جديدة بالمحطات البحثية بمركز البحوث الزراعية

خبير يكشف مفاجأة عن موسم المانجو 2025

رئيس"البحوث الزراعية": نتعاون مع القطاع الخاص لتحويل مخرجات المركز لـ مشروعات اقتصادية

ثروة مصر المائية مقارنة بدول حوض النيل (إنفوجراف)

وزير الري يتابع إجراءات تطوير وتحديث الخطة القومية للموارد المائية لعام 2050

الأكثر قراءة

أخبار مصر: حجم الأضرار والإصابات في تجدد الحريق بسنترال رمسيس، غلطة محمد رمضان التي دفع ثمنها نجله، مفاجأة عن وسام أبو علي

الزمالك يخوض أول ودية اليوم تحت قيادة فيريرا

موعد نهائى كأس العالم للأندية بين باريس سان جيرمان ضد تشيلسي

سعر السكر اليوم الجمعة 11 - 7 - 2025

خسارة وحيدة و3 رباعيات، مشوار باريس سان جيرمان لنهائي مونديال الأندية 2025

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الليمون والطماطم وارتفاع 4 أصناف

انخفاض سعر الفراخ اليوم الجمعة 11 يوليو 2025

الأهلي يواجه شباب بلوزداد وديًا في 25 يوليو

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الجمعة 11 - 7 - 2025

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الخميس

آخر تطورات سعر القصدير عالميا

المزيد

انفوجراف

أجندة اجتماعات البنك المركزي المتبقية في 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

120 سنة على وفاة الإمام محمد عبده، رمز الإصلاح والتجديد في الفقه الإسلامي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 11 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 11 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية