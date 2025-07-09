الأربعاء 09 يوليو 2025
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أخبار مصر

وزير الزراعة يكلف سعد موسى بالعمل وكيلا لمركز البحوث الزراعية

الدكتور سعد موسى
الدكتور سعد موسى

كلف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، بالعمل وكيلا لمركز البحوث الزراعية لشئون البحوث، مع استمرار تكليفه بالعمل مشرفا على الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.

ووجه وزير الزراعة "موسى" بالعمل علي إظهار مزيد من الجهد في مجال تطوير البحوث الزراعية، والتطبيقية في المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، فضلا عن تأهيل أفضل الكوادر البشرية التي يمكن الاستعانة بها في مجال البحوث الزراعية وتقديم المتميزين لتولي المناصب، مشددا على سرعة إنهاء خطط تأهيل الكوادر الشابة بالعلاقات الزراعية الخارجية ومركز البحوث الزراعية، وتطوير العمل وتحسين الأداء، واختيار أفضل العناصر لاستكمال المسيرة بالعلاقات الزراعية الخارجية.

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علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور سعد موسى العلاقات الزراعية الخارجية

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