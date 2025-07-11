بردغجي يصل برشلونة لتوقيع عقود انتقاله للفريق الكتالوني

يصل السويدي الشاب روني بردغجي، مدينة برشلونة اليوم الجمعة، لتوقيع عقده الرسمي كلاعب جديد في صفوف النادي الكتالوني بحسب تقارير صحفية.

وأكد الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس" أن الصفقة تم حسمها قبل أسابيع مع نادي كوبنهاجن الدنماركي مقابل مبلغ يقارب 2 مليون يورو، مشيرًا إلى أن بردغجي أكمل الفحوصات الطبية بنجاح، ما يمهد الطريق لانضمامه الرسمي إلى النادي الكتالوني خلال الساعات المقبلة.

ويُعد روني بردغجي، لاعب الجناح الأيمن، من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأوروبية، حيث لفت أنظار العديد من الأندية الكبرى قبل أن ينجح برشلونة في ضمه.

ويأتي هذا التعاقد ضمن استراتيجية النادي الكتالوني لتدعيم صفوفه بالمواهب الشابة التي تُمثل استثمارًا للمستقبل.

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