أزمات تلاحق برشلونة قبل الموسم الجديد.. شكوك حول العودة لملعب كامب نو.. وتسريبات تمنع الصفقة السوبر وبايرن يهدد التعاقد مع دياز

تلاحق العديد من الأزمات نادي برشلونة قبل بداية الموسم الكروي الجديد رغم الأداء المميز للفريق في الموسم الماضي تحت قيادة المدرب هانز فليك.

العودة لملعب كامب نو تحت التهديد

ويواجه نادي برشلونة أزمة تهدد عودته لخوض المباريات على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" مطلع الموسم المقبل.

ووفقا لراديو كتالونيا، يرى مجلس بلدية مدينة برشلونة أنه من غير المؤكد أن يتمكن البارسا من العودة إلى خوض المباريات على ملعب سبوتيفاي كامب نو يوم 10 أغسطس خلال كأس خوان جامبر.

وأشار راديو كتالونيا إلى أن بلدية مدينة برشلونة اندهشت من إطلاق النادي لحملة العودة إلى ملعبه دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وسبق أن أعلن برشلونة قبل أسابيع قليلة بشكل رسمي عن إعادة افتتاح "سبوتيفاي كامب نو" بسعة جماهيرية محدودة بدءًا من كأس خوان جامبر.

وأوضح برشلونة أن اليوم المخصص للعودة سيشهد برنامجًا خاصًا من الأنشطة الترفيهية، من المقرر الكشف عنها في وقت لاحق.

وكان برشلونة قد خاض مبارياته خلال الموسمين الماضيين على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في مونتجويك، بسبب أعمال التوسعة والتطوير التي طالت "كامب نو".

التسريبات تهدر صفقة ويليامز

كما كشف ميجيل جالان، رئيس المركز الوطني الإسباني لمدربي كرة القدم، أن خافيير تيباس، رئيس رابطة (الليجا)، سرب معلومات سرية إلى أتلتيك بلباو أدت إلى إيقاف عملية انتقال نيكو ويليامز لنادي برشلونة.

وأوضح جالان خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أن تيباس عرض البيانات المالية المؤقتة لنادي برشلونة، وأبلغ بلباو أن الفريق الكاتالوني غير قادر على تسجيل نيكو ويليامز وفقا للوائح اللعب المالي النظيف.

وواصل جالان روايته: وفقا للمعلومات السرية التي تم الكشف عنها لنادي بلباو، طالب لاعبه نيكو ويليامز ضمانا إضافيا في شكل بند إفراج من برشلونة، لكن لم يقبل النادي الكاتالوني هذا الشرط.

وأضاف: المعلومات السرية التي سربها تيباس إلى بلباو أدت إلى إنعدام الثقة تجاه اللاعب ووكيله وعائلته، لأن الوضع المالي لبرشلونة أثار القلق لدى محيط الدولي الإسباني، وهو ما دفع نيكو إلى تمديد عقده حتى 2035.

وكانت تقارير أشارت في الأيام الأخيرة عن اقتراب برشلونة من حسم صفقة انتقال ويليامز إلى صفوفه، لكن النادي الكاتالوني الذي عانى أزمة مالية في السنوات الأخيرة ووجد صعوبة في تسجيل لاعبيه الجدد، لم يتمكن من إتمام الصفقة.

بايرن ميونخ يهدد صفقة لويس دياز

ويسعى برشلونة بكل قوة لضم الكولومبي لويس دياز، جناح ليفربول، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة بعدما فشل في ضم الإسباني نيكو ويليامز، جناح أتلتيك بيلباو.

وكان برشلونة قريبًا من ضم ويليامز هذا الصيف، قبل أن يقرر اللاعب تجديد عقده مع بيلباو.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فقد توصل بايرن ميونخ لاتفاق مبدئي مع دياز، على عكس ما أثير عن رغبة اللاعب في الانضمام لبرشلونة.

ويسعى بايرن وراء ضم دياز هذا الصيف، خاصة بعد إصابة لاعبه جمال موسيالا بكسر في عظمة الشظية خلال مباراة باريس سان جيرمان ببطولة كأس العالم للأندية.

وأضافت الصحيفة، أن برشلونة وبايرن ميونخ تقدما بعروض رسمية لضم دياز في وقت سابق، لكنها قوبلت بالرفض من جانب إدارة ليفربول.

في المقابل، لا يزال برشلونة يأمل في استغلال رغبة اللاعب، ومحاولة تقديم صيغة جديدة ترضي ليفربول في الأيام المقبلة.

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