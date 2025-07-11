الجمعة 11 يوليو 2025
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حوادث

مصرع سيدة دهستها سيارة أثناء عبورها الطريق بمدينة بدر

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقيت سيدة مصرعها بعدما صدمتها سيارة أثناء محاولة عبورها الطريق بـمدينة بدر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتمكن رجال المباحث من ضبط قائد السيارة.

 

حادث مدينة بدر

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري ووفاة سيدة أعلى الطريق أمام مدرسة التكنولوجيا بدائرة قسم شرطة بدر، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على جثة لسيدة وبها كسور بالرأس ومختلف أنحاء الجسم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


وبإجراء التحريات تبين أن سيارة صدمتها أثناء عبورها الطريق مما أسفر عن وفاتها.

وتمكن رجال المباحث من ضبط قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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حادث مدينة بدر مدينة بدر بدر قسم شرطة بدر

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