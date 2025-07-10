ضبط شخصين لقيامهما بسرقة مشغولات ذهبية من شقة سيدة في بدر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة مشغولات ذهبية من شقة سيدة في مدينة بدر.

سرقة مشغولات ذهبية بمدينة بدر

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة بدر يفيد بضبط (شخصين) لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل مسكن إحدى السيدات بدائرة القسم.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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