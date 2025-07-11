بحيرات صناعية وسدود، مشروعات تنموية كبرى بمدينة مرسى علم بتكلفة 640.5 مليون جنيه

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة مرسى علم والمناطق المجاورة، بإجمالي تكلفة تُقدر بـ 640.5 مليون جنيه، في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين بجنوب المحافظة.



وأشار المحافظ إلى أنه يجري حاليًّا إنشاء عدد (60) وحدة توطين في قرية عرب صالح جنوب مرسى علم، بتكلفة 49 مليون جنيه، بهدف دعم الاستقرار الاجتماعي وتوفير بيئة سكنية آمنة ومجهزة للمواطنين.



كما تشمل المشروعات إنشاء المبنى الجديد للوحدة المحلية لمدينة مرسى علم، بتكلفة 62 مليون جنيه، ضمن خطة تطوير المقرات الحكومية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وفي مجال تطوير الطرق، يتم تنفيذ رفع كفاءة مسافات متفرقة من طريق مرسى علم/برنيس في المسافة من الكيلو 60 حتى الكيلو 85 بإجمالي طول 18 كم (مرحلة أولى)، بتكلفة 80 مليون جنيه، بالإضافة إلى أعمال تخطيط طريق مرسى علم/إدفو من الكيلو 30 حتى الكيلو 45 بطول 15 كم، بتكلفة 4.5 مليون جنيه.



وضمن خطة تطوير شبكة الطرق الحيوية بالمنطقة، أعلن المحافظ عن رصف المرحلة الثالثة من طريق سيدي سالم / الشيخ الشاذلي، بمدينة مرسى علم، بطول 24.34 كم في المسافة من الكيلو 84.6 إلى الكيلو 108.94، بتكلفة 197 مليون جنيه، لتحسين حركة النقل وربط التجمعات السكنية والمناطق السياحية.



وفي إطار جهود الحماية من السيول، أوضح المحافظ أنه يجري إنشاء "قناة صناعية، 3 بحيرات صناعية، و(2) سد، حاجز ترابي خلف البحيرات بمدينة مرسى علم، بتكلفة 113 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة من مشروع حماية المدينة، والتي تشمل إنشاء 7 بحيرات صناعية، و5 سدود، و(2) حاجز ترابي خلف البحيرات بأودية (أم خريقة – السكري – علم)، بتكلفة 135 مليون جنيه.



وأكد اللواء عمرو حنفي أن هذه المشروعات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة الخدمات والبنية التحتية في المناطق الحدودية والجنوبية، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين، وتعزيز فرص التنمية المستدامة بمحافظة البحر الأحمر.

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