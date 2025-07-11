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ثقافة وفنون

"220 يوم".. مسلسل جديد يكشف صراع زوجين بين الإبداع والخيانة!

صبا مبارك
صبا مبارك

خلال أحداث مسلسل 220 يوم الذي يقوم ببطولته النجمان كريم فهمي وصبا مبارك تحاول زوجته صبا أن تفضح أسرار زوجها الذي يعمل كاتبا ومؤلفا.

 

مما يجعلهم يدخلان في مشاكل بسبب تسريب اجزاء من روايته الجديدة التي يعمل عليها من فترة.

 

 

وكان قد أكد الفنان كريم فهمي أن مسلسل 220 يوم عمل مختلف عن جميع الأعمال التي قدمها من قبل، مشيرا إلى أن هناك صعوبات كثيرة واجهت العمل.

وقال في تصريحات لـ فيتو: “انتظروا شخصية مختلفة وجديدة لم أقدمها من قبل في أي عمل فني”.

وطرحت منصة شاهد البرومو الرسمي لمسلسل "220 يوم" استعدادا لعرضه يوم 31 يوليو الجاري على تطبيق المنصة التابع لمجموعة قنوات mbc.

ونشر حساب منصة شاهد الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي البرومو مرفقا بتعليق “الحب لازم يكون سهل زي النفس اللي بناخده.. وأخيرااااا الإعلان وصل والمسلسل شكله رهييييب.. قولوا لنا فهمتوا إيه عن القصة..  ٢٢٠يوم 31 يوليو  على شاهد”.

مسلسل 220 يوم 

 تدور أحداث مسلسل "220 يوم" في إطار اجتماعي حول كاتب يعيش مع زوجته التي تعمل  مديرة لمكتبه، ويسعيان بشكل دائم وحثيث لبناء حياة مستقرة وسط الضغوط اليومية.  

المسلسل مكون من 15 حلقة ومن بطولة كريم فهمي، صبا مبارك، حنان سليمان، علي الطيب، عايدة رياض، يوسف رفعت ولينا صوفيا ومن إنتاج شركة صباح إخوان، والمسلسل من تأليف محمود زهران، سيناريو وحوار نادين نادر ومن إخراج كريم العدل.

 

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صبا مبارك مسلسل 220 كريم فهمي اخبار الفن

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