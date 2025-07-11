مسلسل آسر الحلقة 71، راغب يقرر الانتقام ويفضح حياة أمام ناي

دارت أحداث مسلسل آسر الحلقة 71 حول وصول آسر إلى منزل حياة، تزامنًا مع وصول الشرطة أيضًا، بعد أن علموا بمحاولة راغب الاعتداء عليها، لكن راغب كان قد اختفى وهرب قبل وصولهم، فيما حرصت الشرطة على تأمين محيط المنزل بوضع سيارة مراقبة دائمة.

أما آسر، فقد آثر البقاء إلى جوار حياة من حين لآخر لحمايتها، وفي الوقت نفسه، توجه راغب إلى صالة القمار التي كان يمتلكها سابقًا، حيث التقى بعزت، الذي منحه المال وملابس جديدة لإخفاء هويته، مخبرا إياه أنه سيتركه هو وآسر يقاتلان بعضهما البعض، وأخبره أن آسر أقوى منه، إلا أنه، أي راغب، شرير أكثر منه.

وخلال الحلقة توجه جابر إلى آسر وأخبره أنه يريد أن يصبح رجله، ولكن حين سأله آسر عما إذا كان قد قتل فراس بالفعل، اعترف جابر بذلك، فما كان من آسر إلا أن صفعه وطرده خارجًا، ولاحقًا، ذهبت لارا إلى جابر وأخبرته بمشاعرها نحوه، لكنه رفضها بلطف، موضحًا أن هذه المشاعر ستضعفه، وخلال الأحداث، وفي مشهد دافئ عائلي، اجتمع الخال مع زوجته وابنته في لحظة إنسانية.

ويقرر راغب الذهاب إلى منزل ناي، وهناك أخبرها أن شقيقتها حياة لفقت له تهمة زورًا لتُبعده عن طريقها وتقترب من آسر، وأنها لم تفعل ما فعلته في الماضي من أجلها كما تدعي ولكن من أجله ومن أجل المال.

قررت ناي على الفور الذهاب إلى منزل حياة، حيث وجدت الأخيرة برفقة آسر، وواجهتها بأسلوب جاف وناقم، ولمحت لها أنه لا داعي للخوف من راغب إن لم تكن قد فعلت حياة شيئا له يستدعي الخوف منه، وتطلب ناي من حياة التحدث مع آسر، وخلال حديثهما تؤكد له أنها لن تفضح سره بشرط أن يخبرها ماذا ينوي أن يفعل بشقيقتها حياة.

وطرحت عليه سؤالًا أربكه بشدة: ماذا سيفعل إذا استنجدت به حياة وناشدته باسم مجد؟ هل سيكون قادرًا على تجاهل مشاعره نحوها أم سيضعف أمامها؟ وانتهت الحلقة على هذا التساؤل وارتباك آسر.

تفاصيل مسلسل آسر

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير “إيزيل”، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

وهو يتكون من 90 حلقة، ويُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، نادين خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

وتدور أحداث مسلسل “آسر” في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

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