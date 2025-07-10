الجمعة 11 يوليو 2025
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حوادث

الصور الأولى لتجدد اشتعال النيران في سنترال رمسيس

حريق سنترال رمسيس،
حريق سنترال رمسيس، فيتو

اندلعت النيران من جديد أعلى مبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة، مساء اليوم الخميس، بعد السيطرة على الحريق الهائل الذي اندلع في الطابق السابع من المبنى مساء الإثنين الماضي، وأسفر عن مصرع 4 موظفين وإصابة ما لا يقل عن 33 شخصا بينهم عناصر من قوات الحماية المدنية.

وأكدت مصادر أمنية أن ألسنة اللهب ظهرت مجددًا، حيث دفعت الأجهزة المعنية بسيارات إطفاء للسيطرة التامة على الموقع.

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