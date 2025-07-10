الجمعة 11 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجدد اشتعال النيران في سنترال رمسيس

تجدد اشتعال النيران
تجدد اشتعال النيران في سنترال رمسيس، فيتو

تجددت النيران، مساء اليوم الخميس، أعلى مبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة، بعد ساعات من السيطرة على الحريق الهائل الذي اندلع في الطابق السابع من المبنى مساء الإثنين، وأسفر عن مصرع 4 موظفين وإصابة ما لا يقل عن 33 شخصًا بينهم عناصر من قوات الحماية المدنية.

برلماني: تحذير البنك الدولي من حادث سنترال رمسيس كان واضحا ويتطلب المحاسبة الحقيقية

صرف مليون و100 ألف جنيه لأسرة كل ضحية بحريق سنترال رمسيس و175 ألف جنيه لكل مصاب

وأكدت مصادر أمنية أن ألسنة اللهب ظهرت مجددًا، حيث دفعت الأجهزة المعنية بسيارات إطفاء للسيطرة التامة على الموقع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجهاز القومي المعاينة التصويرية المصرية للاتصالات القومى لتنظيم الاتصالات الحماية المدنية اشتعال النيران مبنى سنترال رمسيس

مواد متعلقة

بسبب ماكينة قهوة، إخماد حريق في شقة سكنية بالتجمع الأول

أخبار الحوادث اليوم.. ضبط عنصرين من تشكيل عصابي دولي.. مقتل فني ألوميتال على يد تاجر بالإسكندرية.. ضبط 110 آلاف مخالفة مرورية و515 سائقا تحت تأثير المخدرات

ضبط سائق ميكروباص تعدى على آخر بسبب أولوية التحميل بالأزبكية

تحرير 3 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية بالمحافظات

مشادة بين سائق شركة نقل ذكي و3 فتيات بالإسكندرية، والنيابة تباشر التحقيق

VSA، منصة إلكترونية وهمية تستولي على 3 مليارات جنيه من أموال المصريين

ضبط قائد دراجة نارية لأداء حركات استعراضية في طنطا

إخماد حريق محدود بالقرب من فندق شهير بالزمالك دون إصابات

الأكثر قراءة

تجدد اشتعال النيران في سنترال رمسيس

أسعار الذهب في مصر بعد قرار البنك المركزي بتثبيت الفائدة

مصدر أمني: السيطرة على حريق محدود نشب أعلى سنترال رمسيس

الجنيه يصمد أمام الدولار بعد قرار المركزي بتثبيت الفائدة

سجل الآن، موقع التنسيق يفتح باب التسجيل لاختبارات القدرات

الصور الأولى لتجدد اشتعال النيران في سنترال رمسيس

بعد فشل صفقة أوسيمين، 3 مهاجمين من أوروبا على طاولة الهلال السعودي

للحاصلين على الإعدادية، كل ما تريد معرفته عن التقديم في معهد التمريض بمستشفى الدعاة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الخميس

آخر تطورات سعر القصدير عالميا

تفاصيل نظام تشكيل مجلس الشيوخ وتوزيع المقاعد وفقًا للقانون

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد ارتفاع التضخم السنوي خلال يونيو 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، معلومات عن سورة الطارق وسبب تسميتها ومقاصدها

فضل من مات بالحرق، وكيف يبعث يوم القيامة؟

كيف نجا يوسف عليه السلام من السجن؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية