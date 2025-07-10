برلماني: تحذير البنك الدولي من حادث سنترال رمسيس كان واضحا ويتطلب المحاسبة الحقيقية

قال الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، إن ما حدث في سنترال رمسيس لم يكن مجرد حادث عرضي، بل كان كارثة متوقعة سبق أن حذر منها البنك الدولي صراحة في تقريره الصادر عام 2020، والذي أشار إلى هشاشة منظومة الاتصالات في مصر نتيجة الاعتماد على بنية تحتية مركزية دون بدائل، وحذر مما سماه “نقطة الفشل الواحدة” التي قد تؤدي إلى شلل شامل إذا تعطل مركز واحد فقط، وهو ما تحقق فعليًا في الحريق الأخير.

توفير أنظمة احتياطية وخطط للتعافي من الكوارث

وأضاف البياضى، في تصريح لـ “فيتو”، اليوم، أن التقرير دعا إلى توفير أنظمة احتياطية وخطط للتعافي من الكوارث، وفصل الشركة المصرية للاتصالات عن الدور التنظيمي وفتح البنية التحتية للمنافسة، إلى جانب مراجعة القوانين المنظمة للقطاع وضمان وجود آليات بديلة لتحويل الخدمة تلقائيًا، ولكن خمس سنوات مرت دون تنفيذ فعلي لأي من هذه التوصيات، مما أدى إلى انهيار شبه كامل في خدمات الاتصالات والإنترنت شمل قطاعات حيوية كالبنوك والطيران والطوارئ.

تحقيق عاجل ومستقل لكشف أوجه القصور وتحديد المسؤوليات

وتابع عضو مجلس النواب، لذلك نطالب اليوم بتحقيق عاجل ومستقل لكشف أوجه القصور وتحديد المسئوليات.

كما طالب أيضًا بمحاسبة حقيقية لكل من أهمل أو تقاعس، أيا كان موقعه، وتحميل الحكومة المسؤولية السياسية الكاملة عن هذا الإخفاق الجسيم.

وأضاف عضو مجلس النواب: السؤال هنا هل تُحاسب الحكومات على مثل هذه الكوارث؟، متابعا بالإجابة،: نعم، في تايوان عام 2017، تسبب انقطاع الكهرباء عن أكثر من ستة ملايين منزل نتيجة خطأ في محطة طاقة إلى استقالة فورية لوزير الاقتصاد، رغم أن الحادث لم يسفر عن خسائر بشرية، مضيفا، هذا هو الفارق بين أنظمة تدرك معنى المسئولية السياسية، وبين أنظمة تتجاهل الحقائق وتدفن التقارير في الأدراج.

وتابع، ما جرى في سنترال رمسيس ليس مجرد حريق، بل فضيحة إدارية تكشف عن غياب الاستعداد وتجاهل التحذيرات الموثقة، وإذا لم تكن هذه الكارثة كافية لمحاسبة المسئولين، فمتى نحاسب؟ وما الذي ننتظره أكثر.

البنك الدولي يحذر من مخاطر الاعتماد على بنية تحتية أحادية للاتصالات فى مصر

وفي تقرير مفصل بعنوان "تقييم الاقتصاد الرقمي في مصر" عام 2020، حذر البنك الدولي من مخاطر الاعتماد على بنية تحتية أحادية للاتصالات.

وكشف التقرير الذي أعدّه خبراء البنك الدولي عن نقطة ضعف جوهرية في نظام الاتصالات المصري، تتمثل في ظاهرة “نقطة الفشل الواحدة”.

حيث أشار إلى أن هيمنة الشركة المصرية للاتصالات على البنية التحتية الثابتة تشكل تهديدًا وجوديًا لاستمرارية الخدمات الرقمية في البلاد.

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