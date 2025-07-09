الأربعاء 09 يوليو 2025
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رياضة

ليفربول يعلن تعديلات موعد مباراتي نيوكاسل وآرسنال بالموسم الجديد

ليفربول
ليفربول

أعلن نادي ليفربول عبر موقعه الرسمي أنه تم إعادة جدولة مباريات الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز مع نيوكاسل يونايتد وأرسنال في أغسطس المقبل.

تغييرات في مباريات ليفربول

وقال الموقع الرسمي لحامل لقب الدوري الإنجليزي أنه تم تعديل موعد مباراتي ليفربول ضد نيوكاسل وآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر أغسطس المقبل كالتالي.

 نيوكاسل ضد  ليفربول تقام الإثنين 25 أغسطس في تمام  الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة على ملعب سانت جيمس بارك

 ليفربول ضد آرسنال تقام يوم  الأحد 31 أغسطس في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة على ملعب آنفيلد.

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