القادسية السعودي يسعى للتعاقد مع هداف الدوري الإيطالي

دخل نادي القادسية السعودي بقوة على خط المفاوضات لضم أحد أبرز نجوم وهداف الدوري الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ريتيجي على رادار القادسية السعودي

ووفقا للصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، فإن القادسية قدم عرضًا رسميًا للتعاقد مع المهاجم الإيطالي الدولي ماتيو ريتيجي، لاعب نادي أتالانتا.

وأوضح رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن القادسية قدم عرضًا أوليًا تبلغ قيمته 40 مليون يورو، في محاولة لإقناع النادي الإيطالي بالتخلي عن هدافه الشاب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار إلى أن إدارة القادسية بدأت اتصالات موازية مع وكيل اللاعب للتفاوض حول الشروط الشخصية وتفاصيل العقد المحتمل، بينما لا يزال أتالانتا متمسكًا بالحصول على مبلغ أعلى للموافقة على إتمام الصفقة.

ويُعد ريتيجي (25 عامًا) من أبرز المهاجمين في الكالتشيو مؤخرًا، حيث سجّل 25 هدفًا في الموسم الماضي حصل بها على لقب الهداف، ما جعله محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية والعربية.

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