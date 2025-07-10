محافظ الإسكندرية يترأس اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا لمتابعة الاستعدادات الجارية

ترأس الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا لمتابعة ما تم إنجازه من استعدادات على مستوى جميع القطاعات، وذلك بحضور نائبة المحافظ، والسكرتير العام، ورؤساء الأحياء، ورئيس مركز ومدينة برج العرب، ومديري المديريات، وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية.

وخلال الاجتماع استمع محافظ الإسكندرية لخطة التجهيزات الشاملة التي تضمن جاهزية الشواطئ وكافة المرافق والخدمات على مستوى جميع القطاعات، بما يسهم في تقديم خدمة متميزة للمواطنين والزائرين، موجهًا بالاستمرار في تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بالمناطق الحيوية وبطول الكورنيش، بما يعكس الوجه الحضاري اللائق بالإسكندرية كوجهة سياحية رائدة.

كما شدد محافظ الإسكندرية على ضرورة تطبيق أعلى درجات الرقابة اليومية، وتعزيز التواجد الميداني لكافة الأجهزة التنفيذية، مؤكدًا أن المحافظة نجحت في استرداد نحو 62 مليون جنيه من مستحقات الدولة الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي شهريا، إلى جانب تحصيل غرامات تقدر بـ 4 ملايين و250 ألف جنيه نتيجة تحصيل مخالفات نزول البحر في غير المواعيد الرسمية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود فرض الانضباط وتطبيق القانون لحماية أرواح المواطنين.

ووجه محافظ الإسكندرية بتشديد إجراءات الردع تجاه المخالفات التموينية، والتعامل الفوري مع المخالفات، وضبط الأسواق، وتكثيف الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكلّف سيادته مديرية الشئون الصحية برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الحيوية، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي طارئ خلال الموسم.

وفيما يخص منظومة النقل، شدد المحافظ على ضرورة انتظام حركة النقل العام، وتحسين نظافة الأتوبيسات والترام، وتنفيذ حملات مرورية مستمرة لضبط المخالفات وتحقيق السيولة المرورية، باعتبارها حقًا أصيلًا للمواطن.

وفي سياق متصل؛ شهد الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي تواجه رؤساء الأحياء، وفي مقدمتها مشكلات القمامة، والإشغالات، وتكدس المرور، والمرافق، حيث تم مناقشة حلول عاجلة ومستدامة للتعامل مع تلك الملفات الحيوية.

وتأتي هذه التحركات في إطار حرص محافظة الإسكندرية على توفير بيئة خدمية آمنة ومنظمة تواكب حجم الإقبال المتوقع خلال موسم الصيف 2025، وتعكس رؤية الدولة في تحسين جودة الخدمات وتعزيز مستوى رضا المواطنين.

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