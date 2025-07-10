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ثقافة وفنون

نوال الزغبي تشوق جمهورها لحفلها المقبل في بيروت

نوال الزغبي، فيتو
نوال الزغبي، فيتو

شوقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي الجمهور لحفلها المقبل في بيروت يوم 22 أغسطس.

 

وكتبت نوال الزغبي في تدوينة لها عبر حسابها على منصة إكس: كتير متحمسة لحفل بيروت، والحماس اكتر لأغاني الالبوم اللي رح نغنيها لايف.

 

 

ومن المقرر أن تشدو نوال الزغبي خلال الحفل بأغنيات ألبومها الجديد “يا مشاعر” والذي طرحته مؤخرا عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

 

 

ألبوم نوال الزغبي الجديد

وكانت قد غازلت المطربة نوال الزغبي جمهورها المصري بأغنيتين باللهجة المصرية مع كبار الشعراء والملحنين ضمن أغنيات ألبومها الجديد "يا مشاعر" والتى طرحتهما عبر قناتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، هما "ماضي وفات"، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، ميكس وماستر ماهر صلاح، أما الأغنية الثانية فجاءت بعنوان "أجي بالدلع"، وهى من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، ومكس وماستر أمين نبيل.
 

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