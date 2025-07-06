الأحد 06 يوليو 2025
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أخبار مصر

وزير الأوقاف يلتقي فريق "اتحاد بشبابها" لبحث التعاون في مبادرة "صحح مفاهيمك"

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

عقد وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري، لقاءً مع فريق "اتحاد بشبابها"، اليوم الأحد الموافق 6 من يوليو 2025م، بمقر ديوان عام الوزارة، في اجتماع تنسيقي خُصص لبحث سبل التعاون في إطلاق فعاليات مبادرة "صحح مفاهيمك".


ناقش اللقاء آليات تنفيذ عدد من الفعاليات التمهيدية للمبادرة، من بينها دعوة مجموعة من كبار الشخصيات العامة لعقد لقاءات توضيحية تُبرز ملامح المبادرة وفلسفتها، وتشرح أهدافها وسياقها الفكري والمجتمعي.

 إطلاق فعاليات مبادرة "صحح مفاهيمك".

كما تطرّق الاجتماع إلى تدريب أعضاء "اتحاد بشبابها" على أدوات التواصل الميداني، والرسائل الواجب إيصالها من خلال المبادرة، مع العمل على توحيد الرؤية حول جوهر الحملة ومنطلقاتها الفكرية، بما يضمن خروجها إلى النور بصورة مؤثرة وواعية.


وأشار الوزير إلى أنه سيتم تخصيص مقر دائم للاتحاد يكون بمثابة غرفة عمليات لإدارة ومتابعة كل الأنشطة المتصلة بمبادرة "صحح مفاهيمك"، بما يحقق أعلى درجات التنسيق والتكامل بين الفرق العاملة.


وتعمل الوزارة حاليًّا على بلورة خطة تنفيذية مشتركة مع فريق الاتحاد، تمهيدًا لإطلاق المبادرة رسميًّا خلال الفترة المقبلة، بما يضمن الوصول إلى مختلف فئات المجتمع برسائل واضحة وبأسلوب مبسط.

 وزارة الأوقاف تسعي إلى ترسيخ الخطاب الديني الرشيد

وتأتي هذه الجهود في إطار سعي وزارة الأوقاف إلى ترسيخ الخطاب الديني الرشيد، ومواجهة المفاهيم المغلوطة بأساليب مبتكرة وجاذبة، تعزز من وعي المجتمع وتُسهم في بناء الشخصية الوطنية الواعية.

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