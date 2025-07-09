وفد قضائي عماني يزور مجلس الدولة للاطلاع على جهود التحول الرقمي

استقبل المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة صباح اليوم الأربعاء وفدًا قضائيًّا رفيع المستوى من سلطنة عُمان الشقيقة، وذلك في أثناء زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية بحضور الأمين العام وعدد من قضاة وقاضيات مجلس الدولة؛ للتعرف على التحول الرقمي في أداء العمل القضائي داخل مجلس الدولة المصري، وتعزيز أوجه التعاون القضائي، وتبادل الخبرات بين البلدين.

وفد قضائي من دولة عمان يزور مجلس الدولة

وفي بداية اللقاء رحب رئيس مجلس الدولة بالقضاة العُمانيين مشيدًا بتمييز العلاقات المصرية العُمانية والروابط التاريخية بين البلدين، ولا سيما في المجال القضائي.

وأعرب أعضاء الوفد العُماني عن بالغ سعادتهم بزيارة إحدى المؤسسات القضائية المشهود لها بالخبرة القضائية والقانونية والمرجعية التي ترسخ العدالة.

واطلع الوفد القضائي على أحدث ما أُنجز في ملف التحول الرقمي وتطوير بيئة العمل، حيث استُعرِضت الخطوات التي اتخذها المجلس في سبيل تحديث البنية التحتية التكنولوجية، وتفعيل الأنظمة الرقمية التي تسهم في تسريع الإجراءات القضائية، فضلًا عن الموسوعات الرقمية المفهرسة لجميع أحكام مجلس الدولة والمبادئ التي أرستها محاكمه، وفى خلال جولتهم فقد تم اطلاعهم على آليات العمل المستحدث من تطبيقات رقمية بالمحكمة الإدارية العليا، وقسم التشريع، والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

وأبدى الوفد القضائي إعجابه بالتطور في آليات العمل والتجهيزات الفنية معربًا عن تقديره للجهود المبذولة؛ لتطوير المنظومة الثقافية داخل المجلس من خلال المشروعات الرقمية؛ لتحقيق العدالة الناجزة.

ومن جانبه أعرب المستشار أسامة شلبي عن خالص شكره وتقديره للقضاة العُمانيين متمنيًا دوام التعاون وتبادل الخبرات التي تسهم في دعم مسيرة العدالة والتنمية القانونية بين قضاء مجلس الدولة والمجلس الأعلى للقضاء بسلطنة عُمان.

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