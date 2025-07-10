كريم بدوي يبحث فرص التعاون المشترك مع وزير الطاقة بمقاطعة ألبرتا الكندية

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماع مع لاري كومير، نائب وزير الطاقة والمعادن، لمقاطعة ألبرتا الكندية، بحضور المهندس إيهاب رجائي وكيل أول الوزراة للإنتاج، وذلك على هامش فعاليات الندوة الدولية التاسعة التي تنظمها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بالعاصمة النمساوية فيينا.

وتناول اللقاء بحث فرص إقامة تعاون مشترك بين الجانبين في مجال تطوير علمليات البحث والتنقيب عن البترول والغاز وتحسين وزيادة الإنتاج ولا سيما من الحقول المتقادمة في ضوء ما يمتلكه الجانب الكندي من خبرات في هذا المجال. إلى جانب تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في تحسين عمليات البحث والاستكشاف، بما يسهم في تحقيق الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف. كما تطرق الجانبان إلى فرص التعاون في مجال الطاقة المتجددة ومشروعات خفض الانبعاثات في إطار جهود البلدين لتنويع مزيج الطاقة

زيادة فرص عمل الشركات الكندية في قطاع التعدين المصري



كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون وفرص زيادة حجم الاستثمارات التعدينية للشركات الكندية العاملة في مجال التعدين في مصر في ضوء ما يمتلكه الجانبان الكندي من خبرات كبيرة في هذا المجال الحيوي، وسعي وزارة البترول والثروة المعدنية لتحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين في إطار المحور الثالث من استراتيجية القطاع، والذي يهدف إلى زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 5-6%. ومن جانبه استعرض المهندس كريم بدوي أهم نتائج جهود تطوير قطاع التعدين والتي يأتي على رأسها إصدار قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية بما يسمح بإعادة هيكلتها وإعداد استراتيجية متكاملة لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر المعدنية، إلى جانب التصديق على النموذج المعدل لاتفاقية استغلال الذهب والمعادن المصاحبة له، والذي يُعد خطوة هامة لجذب مزيد من شركات التعدين العالمية الكبرى، حيث تم تصميمه بشكل يضمن توفير إطار عمل واضح ومتوافق دوليًا لحوكمة مراحل استكشاف واستغلال الموارد المعدنية.

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