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رسميا، فيورنتينا يعلن التعاقد مع إدين دجيكو

دجيكو، فيتو
دجيكو، فيتو

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي رسميًا عن التعاقد مع المهاجم البوسني المخضرم إدين دجيكو، والذي يعود بالتالي للمرة الثالثة إلى الدوري الإيطالي بعمر 39 عامًا بعد تواجده لمدة عامين في صفوف فنربخشة التركي.

 

مدة عقد دجيكو مع فيورنتينا

وانضم مهاجم فولفسبورج ومانشستر سيتي وروما وإنتر السابق لصفوف الفيولا في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع الفريق التركي، ووقع على عقدا يمتد لعام واحد رفقة فيورنتينا مع خيار التمديد لعام إضافي.

 

أرقام من مسيرة دجيكو

ونجح دجيكو الذي يملك في رصيده 68 هدفًا في 141 مباراة دولية رفقة البوسنة، في تسجيل 21 هدفًا وصناعة 8 آخرين الموسم الماضي، بعدما سجل 25 هدفًا وصنع 10 آخرين في 46 مباراة خاضها في جميع المسابقات في موسمه الأول رفقة فنربخشة.

 

ويملك دجيكو في رصيده 107 أهداف في الدوري الإيطالي وصنع 50 آخرين رفقة إنتر وروما.

ولم يشارك في الدوري الإيطالي الموسم الماضي سوى لاعبين اثنين تخطى عمرهما 39 عامًا وهما: حارس كومو السابق بيبي رينا الذي أعلن اعتزاله، وحارس أودينيزي دانيلي باديلي.

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