محافظ جنوب سيناء يلتقي أهالي تجمع الحسوة بوادي فيران ويستمع لمطالبهم

التقى اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بأهالي تجمع الحسوة التابع لقرية وادي فيران بمدينة أبو رديس، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، وممثلي الجهاز التنفيذي، وعدد من القيادات المحلية والمعنيين.

محافظ جنوب سيناء يلتقي أهالي تجمع الحسوة بوادي فيران ويستمع إلى مطالبهم بحضور نواب البرلمان ومسؤولي التنفيذ

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى كافة مطالب ومقترحات أهالي التجمع، والتي شملت قطاعات متعددة أبرزها: التعليم، والشباب والرياضة، والصحة، والإسكان، وتوفير فرص العمل. وتمت مناقشة كل مطلب على حدة، وبحث آليات التنفيذ سواء من خلال موارد المحافظة أو عبر مخاطبة الوزارات والجهات المركزية المختصة، لضمان سرعة الاستجابة وتحقيق الأثر الفعلي على أرض الواقع.

وقد أعرب أهالي تجمع الحسوة عن خالص شكرهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولمحافظ جنوب سيناء، على القرار الحكيم بفتح وديان سانت كاترين لأغراض السفاري والسياحة البيئية، وهو القرار الذي أسهم في إتاحة فرص عمل جديدة لأبناء التجمعات والوديان، وساهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية بالمناطق الجبلية.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتلبية احتياجات المواطنين في التجمعات البدوية والوديان، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المحافظات الحدودية،



وشدد المحافظ على أهمية احترام جهود الدولة والمخططات الاستراتيجية واللوائح والقوانين المنظمة بما يعزز من جودة الحياة والخدمات المقدمة لأهالي تلك المناطق وتعزيز التصنيف السياحي لمحافظة جنوب سيناء ووضعها على منصة السياحة العالمية بمعايير دولية تحقق الاستدامة والاقتصاد الأخضر المستدام



أشار المحافظ إلى أن جميع المطالب التي تم طرحها لقيت استجابة فورية، وتم تكليف المعنيين ببحث آليات تنفيذها وفق جداول زمنية محددة، مع المتابعة الدورية لضمان التنفيذ الفعلي.

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