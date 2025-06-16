الإثنين 16 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دجيكو يعود إلى الدوري الإيطالي عبر بوابة هذا الفريق

دجيكو، فيتو
دجيكو، فيتو

كشف  تقرير صحفي إيطالي، اليوم الإثنين، عن توصل نادي فيورنتينا الإيطالي لاتفاق مع الدولي البوسني إدين دجيكو، لاعب ومهاجم فريق فنربخشة التركي، لضمه هذا الصيف.

وانتهى تعاقد دجيكو (39 عامًا) مع فنربخشة بنهاية الموسم المنقضي، ويحق له التوقيع مجانًا لأي نادٍ.

تفاصيل عقد دجيكو مع فيورنتينا 

وبحسب صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن دجيكو سيوقع عقدًا لمدة موسم، مع خيار التمديد لموسم آخر بشكل تلقائي، إذا حقق بعض الأهداف المتفق عليها.

وأضافت الصحيفة أن دجيكو سيتقاضى 1.8 مليون يورو خلال الموسم الذي سيلعب فيه مع فيورنتينا.

أرقام إيدين دجيكو في الدوري الإيطالي ومع فنربخشة 

وسبق للمخضرم دجيكو أن لعب في إيطاليا مع فريقين مختلفين، وهما روما وإنتر ميلان.

وانضم دجيكو لصفوف فنربخشة في صيف 2023 قادمًا من إنتر ميلان، ولعب دجيكو 99 مباراة مع فنربخشة وسجل خلالها 46 هدفًا وصنع 18 آخرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ايدين دجيكو دجيكو فيورنتينا الايطالي فيورنتينا فنربخشة

مواد متعلقة

نجم نابولي الإيطالي يدخل دائرة اهتمامات أندية الدوري السعودي

هويلوند يخطط لمغادرة مانشستر يونايتد إلى عملاق الدوري الإيطالي

الهلال السعودي ينافس نيوم على التعاقد مع حارس مرمى فنربخشة التركي

فنربخشة بقيادة مورينيو يودع الدوري الأوروبي بركلات الترجيح

الأكثر قراءة

بعد اعتمادها رسميا، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 عبر الخط الأرضي

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة القاهرة (صور)

حرب شرسة الأيام القادمة، توفيق عكاشة يكشف خطة التحرك البري ضد إيران بجماعات مسلحة

لحظة قصف طائرات الاحتلال مبنى الإذاعة والتلفزيون الرسمي في ‎طهران (فيديو)

ترقبوا، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة

خبيرة تكشف الأسباب الخفية وراء التراجع المفاجئ للدولار بالبنوك

زغلول صيام يكتب: مصيبتنا في إعلامنا.. لما إعلامي طويل عريض ينتقد وزير إنه لم يذهب لوداع الأهلي!

خدمات

المزيد

سعر طن لفات الألومنيوم 6 مم بالأسواق اليوم الإثنين

الحرب الإسرائيلية الإيرانية ترفع سعر طن القصدير 1000 دولار

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم بالسوق المحلي

سعر السكر اليوم الإثنين 16 يونيو 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل صفقة فيرتز مع ليفربول.. أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الحماة في المنام وعلاقتها بقدوم رزق كبير

ما وجه الشبه بين الحسين بن علي ونبي الله موسى؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية المتسول في المنام وعلاقتها بقلة الخير وكثرة الديون

المزيد
الجريدة الرسمية