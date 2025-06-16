دجيكو يعود إلى الدوري الإيطالي عبر بوابة هذا الفريق

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الإثنين، عن توصل نادي فيورنتينا الإيطالي لاتفاق مع الدولي البوسني إدين دجيكو، لاعب ومهاجم فريق فنربخشة التركي، لضمه هذا الصيف.

وانتهى تعاقد دجيكو (39 عامًا) مع فنربخشة بنهاية الموسم المنقضي، ويحق له التوقيع مجانًا لأي نادٍ.

تفاصيل عقد دجيكو مع فيورنتينا

وبحسب صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن دجيكو سيوقع عقدًا لمدة موسم، مع خيار التمديد لموسم آخر بشكل تلقائي، إذا حقق بعض الأهداف المتفق عليها.

وأضافت الصحيفة أن دجيكو سيتقاضى 1.8 مليون يورو خلال الموسم الذي سيلعب فيه مع فيورنتينا.

أرقام إيدين دجيكو في الدوري الإيطالي ومع فنربخشة

وسبق للمخضرم دجيكو أن لعب في إيطاليا مع فريقين مختلفين، وهما روما وإنتر ميلان.

وانضم دجيكو لصفوف فنربخشة في صيف 2023 قادمًا من إنتر ميلان، ولعب دجيكو 99 مباراة مع فنربخشة وسجل خلالها 46 هدفًا وصنع 18 آخرين.

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