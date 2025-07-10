مسؤول فلسطيني: تصاعد خطير في عمليات إطلاق النار بالضفة الغربية

قال محافظ الخليل، في تصريحات حصرية لقناة القاهرة الإخبارية، إن وتيرة عمليات إطلاق النار ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية تشهد تصاعدًا مقلقًا، في ظل ما وصفه بـ"الانفلات المنظّم لقوات الاحتلال الإسرائيلي".

الاحتلال يغلق الخليل بالكامل قبل حادث غوش عتصيون

وكشف المحافظ أن جميع مداخل المحافظة كانت مغلقة بالكامل حتى قبل تنفيذ العملية التي وقعت قرب مفرق غوش عتصيون، ما يعكس بحسب تعبيره "نية إسرائيلية مبيتة لتكثيف القبضة العسكرية على المدنيين الفلسطينيين".

الاحتلال يزعم تورط شابين من صوريف

وتابع المسؤول المحلي قائلًا إن الفلسطينيَين اللذين تزعم إسرائيل أنهما نفذا العملية ينتميان إلى بلدة صوريف شمالي الخليل، في حين لم يتم تأكيد هذه المزاعم من مصادر محايدة حتى الآن.

اقتحامات إسرائيلية جديدة تستهدف شمال الخليل

بالتزامن مع الحدث، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة صوريف وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي، وإجراءات تفتيش مشددة، الأمر الذي ينذر بتدهور إضافي في الأوضاع الإنسانية والأمنية لسكان البلدة والمناطق المحيطة بها.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الضفة الغربية توترات غير مسبوقة، حيث كثّفت إسرائيل من عمليات الدهم والاعتقال منذ بداية العام، وسط تصاعد المقاومة الشعبية الفلسطينية، وغياب أي أفق سياسي لحل النزاع.

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