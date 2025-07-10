وزيرا الخارجية والإسكان يبحثان جهود الترويج للفرص الاستثمارية بمصر

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك في إطار تعزيز التنسيق بين وزارتى الخارجية والاسكان لدعم الروابط مع القارة الإفريقية.

المشروعات الكبرى لدعم الدول الافريقية

تناول اللقاء بحث سبل دعم مشروعات التنمية في الدول الإفريقية الشقيقة في ضوء الإمكانات والفرص الواعدة التي تتمتع بها القارة، حيث تم التأكيد على أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية الواسعة، لا سيما في مجال البناء والتشييد والبنية التحتية وتنفيذ المشروعات الكبرى لدعم الدول الافريقية. فى هذا السياق، تناول الوزيران النجاح الذي تحققه الشركات المصرية في العديد من الدول الأفريقية، بما فى ذلك تنفيذ مشروع سد "جوليوس نيريري" في تنزانيا الذى يعد نموذجا يُحتذى به للتعاون الإفريقي-الإفريقي، ومثال حي على القدرة على الإسهام بشكل فعال في دعم مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية في القارة.

الدور المصري في محيطه الإفريقي

كما ناقش الوزيران آليات الترويج للفرص الاستثمارية المصرية في قطاع الإسكان والمرافق، وأكد الوزيران على أهمية استمرار التنسيق بين الوزارتين في مختلف الملفات، بما يعزز الدور المصري في محيطه الإفريقي، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة في القارة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الانفتاح والتعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة.

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