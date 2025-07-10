الخميس 10 يوليو 2025
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أخبار مصر

القابضة للمطارات تشكر العاملين بمطار القاهرة في التعامل مع أزمة انقطاع شبكات الاتصالات

مطار القاهرة، فيتو
مطار القاهرة، فيتو

تقدم المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس القابضة للمطارات بالشكر للعاملين في شركة ميناء القاهرة الجوي والشركة المصرية للمطارات، لما بذلوه من جهد استثنائي خلال الأزمة الطارئة الناتجة عن تداعيات أزمة الانقطاع المفاجئ لشبكات الاتصالات والإنترنت.

وأضاف جاء هذا العطل المفاجئ ليختبر جاهزيتنا وقدرتنا على التعامل مع التحديات، إذ إن العمليات في مطار القاهرة الدولي وبعض المطارات المصرية الأخرى تأثرت بشكل جزئي ومحدود بطبيعة الحال. لكنكم، كما عهدناكم دائمًا في مثل هذه اللحظات، تدخلتم بحرفية وإخلاص فائقَين بدءًا من تفعيل الخطط الطارئة والتنسيق الفوري مع الجهات المعنية، مما سمح بـ:
• استئناف حركة الطيران في مطار القاهرة خلال ساعات، دون إلغاء أي رحلات أو التأثير على خدمة المسافرين، بفضل خطة طوارئ دقيقة وتعاون متكامل مع وزارة الطيران المدني المصري وكافة الجهات المعنية.


• تحويل الأنظمة التشغيلية لأنظمة بديلة للعمل بكفاءة خلال فترة الانقطاع، مما مكننا من استئناف الخدمات بسلاسة تامة للمسافرين والموظفين رغم الأزمة.

وتابع شهدت بنفسي حجم الجهد المبذول من جميع فرق العمل ورأيت التزامكم الكامل، وإبداعكم العملي في تجاوز الأزمة بما يؤكد أنكم بحق الركيزة الأساسية لنجاح قطاع المطارات المصرية، لافتا إن مهارات العاملين  في مواجهة التحديات المفاجئة، والحفاظ على انتظام العمل في ظروف غير مسبوقة، تعكس مدى قوة العنصر البشري كأهم ثروة في قطاع المطارات. دون شك، أنتم القلب النابض لهذا القطاع.

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