الهلال السعودي يزيح الستار عن قميصه للموسم الجديد

كشف نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس، عن زي الفريق للموسم الجديد 2025-2026، والذي سيظهر به خلال مبارياته بداية من بطولة كأس السوبر السعودي.

قميص الهلال السعودي الجديد

وأعلن الهلال عبر حسابه الرسمي زي الموسم الجديد، الذي يحمل اللون الأزرق المُميز لـ "الزعيم"، لكنه يتميز بدرجة من الأزرق الداكن بالمقارنة مع الطقم الذي لعب به الفريق بطولة كأس العالم للأندية مؤخرا بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما ضم إعلان الهلال عن زيه الجديد، الكشف عن الطقم الاحتياطي الذي على غرار سابقه يحمل اللون الأبيض.

مشاركة الهلال الأخيرة في كأس العالم للأندية

يذكر أن الهلال كان قد شارك مؤخرا في كأس العالم للأندية، حيث وصل للدور ربع النهائي قبل أن يودع البطولة بالخسارة أمام فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد.

ويتأهب الزعيم لمواجهة القادسية في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي منتصف الشهر المُقبل، على أن يلاقي الفائز منهما المتأهل عن كلاسيكو النصر والاتحاد.

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