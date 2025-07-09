مدرب نجم الهلال السعودي يثير الجدل حول انتقاله إلى النصر

أثار إيجور أندرادي، مدرب اللياقة البدنية الخاص بالدولي البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح نادي الهلال السعودي، التساؤلات بشأن مستقبل اللاعب، بعدما أبدى تفاعله مع منشور مثير للجدل عبر "إنستجرام".

جماهير الهلال السعودي تنتقد أداء مالكوم

وشهدت الأيام الماضية تصاعدًا في حدة الانتقادات الجماهيرية الموجهة ضد مالكوم، على خلفية مشادته اللفظية مع أحد مشجعي الهلال عقب الخسارة أمام فلومينينسي البرازيلي، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

مالكوم

هذه الواقعة التي أغضبت جماهير الزعيم بسبب ردود اللاعب غير اللائقة، بحسب وصفهم.

صورة مالكوم بقميص النصر السعودي تثير الجدل

ووضع أندرادي علامة إعجاب على صورة متداولة تُظهر مالكوم بقميص النصر السعودي، مما زاد من التكهنات حول احتمالية انتقال اللاعب إلى "العالمي" خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

يُشار إلى أن مستقبل مالكوم بات محل شك داخل الهلال، مع تزايد المطالبات الجماهيرية برحيله، وسط تقارير إعلامية ربطت اسمه بعدة أندية، من بينها النصر والقادسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.