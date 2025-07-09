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رياضة

مدرب نجم الهلال السعودي يثير الجدل حول انتقاله إلى النصر

الهلال السعودي، فيتو
الهلال السعودي، فيتو

أثار إيجور أندرادي، مدرب اللياقة البدنية الخاص بالدولي البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح نادي الهلال السعودي، التساؤلات بشأن مستقبل اللاعب، بعدما أبدى تفاعله مع منشور مثير للجدل عبر "إنستجرام".

جماهير الهلال السعودي تنتقد أداء مالكوم

وشهدت الأيام الماضية تصاعدًا في حدة الانتقادات الجماهيرية الموجهة ضد مالكوم، على خلفية مشادته اللفظية مع أحد مشجعي الهلال عقب الخسارة أمام فلومينينسي البرازيلي، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

مالكوم
مالكوم

هذه الواقعة التي أغضبت جماهير الزعيم بسبب ردود اللاعب غير اللائقة، بحسب وصفهم.

صورة مالكوم بقميص النصر السعودي تثير الجدل 

ووضع أندرادي علامة إعجاب على صورة متداولة تُظهر مالكوم بقميص النصر السعودي، مما زاد من التكهنات حول احتمالية انتقال اللاعب إلى "العالمي" خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

يُشار إلى أن مستقبل مالكوم بات محل شك داخل الهلال، مع تزايد المطالبات الجماهيرية برحيله، وسط تقارير إعلامية ربطت اسمه بعدة أندية، من بينها النصر والقادسية.

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