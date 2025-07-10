تفاصيل مكالمة وزير الخارجية ونظيره الإريتري

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا اليوم، مع عثمان صالح وزير خارجية إريتريا، في إطار متابعة العلاقات المتميزة بين جمهورية مصر العربية ودولة إريتريا.

العلاقات الثنائية والتشاور السياسي بين مصر وإريتريا

أعرب الوزيران عن تقديرهما للمستوى الراهن من العلاقات الثنائية والتشاور السياسي، مؤكدَين أهمية البناء على ما تحقق من تطور ملموس والتوجه نحو مزيد من تطوير التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا بدعم وتعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين.

حرص مصر على الإسهام الفاعل في جهود التنمية والاستقرار في إريتريا

وأكد عبد العاطي دعم مصر الكامل للمشروعات التنموية في إريتريا، انطلاقًا من العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين، مشيرًا إلى حرص مصر على الإسهام الفاعل في جهود التنمية والاستقرار في إريتريا.

كما تناول الاتصال التشاور حول عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، واتفق الوزيران على أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

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