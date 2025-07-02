المستشفى الجوي التخصصي تستضيف خبيرا عالميا في جراحات قلب الأطفال

تستضيف المستشفى الجوى التخصصى الدكتور اليساندرو جمبرتى ( إيطالى الجنسية ) خبير جراحات قلب الأطفال وفريق العمل المساعد له في الفترة من 4 وحتى 9 يوليو الجارى.

وجاءت مواعيد العيادة كالتالي:

يوم السبت الموافق 5/7/2025 من الساعة 8 ص إلى الساعة 10 م

يوم الأحد الموافق 6/7/2025 من الساعة 8 ص إلى الساعة 10 م

يوم الإثنين الموافق 7/7/2025 من الساعة 8 ص إلى الساعة 10 م

يوم الثلاثاء الموافق 8/7/2025 من الساعة 8 ص إلى الساعة 10 م

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